"Конечно, мы обеспокоены": Пентагон отреагировал на удар РФ по Днепру

Вашингтон серьезно относится к риторике, исходящей от России, и сосредоточен на вооружении Украины.

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Сабрина Сингх прокомментировала удар ракетой "Орешник" по Днепру / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот

Кратко:

Пентагон обеспокоен применением Россией ракета РС-26 "Рубеж"

В США не увидели изменений в ядерной доктрине РФ

В Пентагоне заявили, что 21 ноября страна-агрессор Россия действительно запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. Она была основана на российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Об этом заявила на брифинге спикер Пентагона Сабрина Сингх.

"Это был новый тип смертоносного оружия, которое было применено на поле боя. Так что это, безусловно, беспокоит нас", - сказала она.

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При этом Синг воздержалась от оценки последствий российского удара.

По ее словам, США "продолжают следить" за ситуацией и сосредоточены на "поддержке Украины и снабжении ее всем необходимым".

Синг добавила, что Вашингтон серьезно относится к риторике, исходящей от России.

"Но мы по-прежнему сосредоточены на вооружении Украины и поддержке Украины в том, в чем она больше всего нуждается на поле боя. И как напоминание, пока эта безрассудная риторика продолжается, Путин может решить прекратить эту войну сегодня. Он может решить вывести российские войска и положить конец своей агрессивной войне. Поэтому мы продолжим концентрироваться на том, в чем нуждается Украина на поле боя", - сказала представитель Пентагона.

По ее словам, США не увидели никаких изменений в ядерной позиции РФ и не скорректировали свою ядерную позицию в ответ.

Время подлета ракеты РС-26 Рубеж / Инфографика Главред

Удар РФ межконтинентальной ракетой "Орешник" по Днепру - что известно

Как сообщал Главред, утром 21 ноября Россия ударила ракетами по Днепру и его окрестностям. В результате удара пострадало промышленное предприятие.

Воздушные силы ВСУ предположили, что для атаки была использована межконтинентальная баллистическая ракета.

РФ якобы предупредила об этом США за 30 минут до пуска. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин заявил о применении баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По словам диктатора, ракета достигает скорости 10 махов (примерно 2,5-3 км/сек) и, по его утверждению, является недосягаемой для современных систем ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку по Дрипру. Он сказал, что РФ использует Украину как полигон для тестирования новых типов оружия.

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