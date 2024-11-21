За полчаса до пуска "Орешника" РФ отправила уведомление США: циничное заявление Пескова

РФ якобы отправила уведомление сша по линии центра по уменьшению ядерной опасности.

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РФ сообщили США за полчаса до пуска ракеты "Орешник" / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, ОП

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РФ ударила по Украине ракетой "Орешник"

За полчаса до пуска ракеты РФ отправила уведомление США

Россия ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. РФ якобы предупредила об этом США за 30 минут до пуска. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандисты.

Он утверждает, что за полчаса до пуска ракеты "Орешник" якобы было отправлено уведомление США в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности.

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При этом он цинично говорил о том, что РФ "не обязана" никого предупреждать о таком ударе.

"Россия никого не должна была ставить в известность, потому что речь идет о ракете средней дальности. У России нет таких обязательств", - сказал Песков.

Время подлета ракеты РС-26 Рубеж / Инфографика Главред

Удар межконтинентальной баллистической ракетой - последние новости

Утром 21 ноября страна-агрессор Россия атаковала город Днепр ракетами. В МВД Украины сообщили, что в городе зафиксированы разрушения. Повреждения получил центр реабилитации для людей с инвалидностью, на территории частного сектора возник пожар в двухэтажном жилом доме.

Как писал Главред со ссылкой на Воздушных силах ВСУ, РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету. В сообщении говорилось, что утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 по 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами различных типов. В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К - аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил то, что российские оккупанты цинично ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Он заявил, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь, когда люди просто имеют достоинство, когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой.

Позже стало известно, сколько у РФ межконтинентальных баллистических ракет. Свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет Россия накапливала в течение двух десятков лет. На начало 2024 года Россия имела 521 межконтинентальную баллистическую ракету наземного и морского базирования.

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