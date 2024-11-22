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Зеленский уже ищет чем сбивать "Орешник" Путина: президент раскрыл подробности

Сергей Кущ
22 ноября 2024, 20:20
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Мир должен знать правду и осознавать, что единственный, кто не хочет мира, - это Россия.
Зеленский уже ищет чем сбивать
Зеленский уже ищет чем сбивать "Орешник" Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В материале:

  • Украине уже известна некоторая информация по ракете "Орешник"
  • Министр обороны Украины уже проводит встречи с нашими партнерами относительно новых систем ПВО

Сегодня установлено уже больше деталей относительно новой ракеты "Орешник", которой Россия ударила по Днепру. Все детали получат международные медиа.

В своем видеообращении президент подчеркнул, что мир должен знать правду и осознавать, что единственный, кто не хочет мира, - это Россия.

видео дня

"Именно для этого России нужны эскалации. Я благодарен всем партнерам, которые уже отреагировали на этот очередной приступ российского безумия. Но, кроме слов, надо действовать. И, в частности, по моему заданию министр обороны Украины уже проводит встречи с нашими партнерами относительно новых систем ПВО - именно таких систем, которые способны защитить жизнь от новых рисков", - рассказал Зеленский.

Экспериментальная ракета "Орешник" - что известно

Как сообщал Главред, утром 21 ноября Россия нанесла удар по Днепру и его окрестностям. В результате атаки пострадало одно из промышленных предприятий города.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
РС-26 Рубеж Инфографика Главред / Инфографика: Главред

Президент РФ Владимир Путин подтвердил применение ракеты "Орешник " - баллистической ракеты средней дальности, оснащенной гиперзвуковой системой. По его словам, ракета достигает скорости 10 махов (примерно 2,5-3 км/сек) и является недосягаемой для современных систем ПВО.

В открытом доступе нет информации о ракете "Орешник", и аналитики предполагают, что это может быть очередным вымышленным "вундерваффе" Кремля. Эксперты также отмечают, что под названием "Орешник" может скрываться РС-26 "Рубеж".

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия должна была изготовить два экспериментальных образца ракеты к комплексу "Кедр" до октября 2024 года. Он также уточнил, что "Орешник" - это кодовое название научно-исследовательской работы, а сама система является экспериментальной баллистической ракетой средней дальности, носителем ядерного оружия.

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В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы.

Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость.

До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.

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ПВО Владимир Зеленский Ракета Орешник
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