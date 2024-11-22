РФ продолжит испытания 'Орешника': Путин похвастался своей 'вундерваффе'

Система способна поражать цели по всей Европе, а ее массовое применение можно сравнить со стратегическим оружием, заявил диктатор.

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Путин похвастался "Орешником" / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин анонсировал продолжение испытаний комплекса "Орешник", поскольку система якобы является "гарантом суверенитета и территориальной целостности России". Об этом лидер России заявил на совещании в Кремле с участием руководства Минобороны страны-агрессора, ВПК и разработчиков ракетных систем.

На встрече Путин прежде всего поздравил руководство оборонного ведомства с успешным испытанием ракетного комплекса "Орешник". Диктатор заявил, что "достигнутые результаты и скорость разработки "Орешника" вызывают гордость и восхищение".

После восхищения своей разработкой диктатор заявил, что ее испытания продолжатся. По словам Путина, "Орешник" является не модернизацией старых советских систем, а новым достижением "новой России".

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Он подчеркнул, что система является "гарантом суверенитета и территориальной целостности России" и при массированном применении может сравниться с оружием стратегического назначения. При этом Путин утверждает, что эта ракетная система не является средством массового поражения, "это высокоточное оружие".

Путин также заявил, что сейчас якобы не существует противодействия "Орешнику", и в РФ есть запасы этих систем. По словам диктатора, решение о серийном производстве этой "вундерваффе" принято и "практически организовано".

Кроме этого, лидер РФ похвастался, что в стране-агрессоре несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания. Также Путин начал пугать тем, что подобные системы могут появиться у других стран, "но это будет завтра или через год, важно, что в России она есть сегодня".

Сторонник российского диктатора главком РВСН Сергей Каракаев заявил, что комплекс "Орешник" якобы может поражать цели по всей Европе. А первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Тонкошкуров похвастался Путину, что Россия может в "кратчайшие сроки" наладить серийный выпуск ракетных комплексов "Орешник".

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