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Какие энергообъекты Украина не может защитить от ударов РФ: аналитик раскрыл детали

Юлия Закрепа
28 ноября 2024, 12:45
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Ни одно укрытие не сможет защитить важные энергетические объекты - Прокип объяснил детали.
Какие энергообъекты Украина не может защитить от ударов РФ: аналитик раскрыл детали
Куда РФ может попасть во время атак / коллаж: Главред, фото: Командование ПС ВСУ, УНИАН

Коротко о главном:

  • Какие энергетические объекты трудно защитить от атак РФ
  • РФ готовят новые массированные атаки

Аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип рассказал, что часть объектов энергетической системы невозможно защитить, только усилить противовоздушную оборону.

"В западных СМИ начинали писать о том, что мы не смогли построить укрытия для объектов энергетики, а потому можем столкнуться с очень большими проблемами зимой, когда россияне снова могут обстреливать нашу энергетику. Впрочем, проблема в том, что не все объекты энергетической системы можно защитить. Электрические станции почти невозможно защитить. То есть, ни одно укрытие не сможет защитить электростанции. Можно защитить подстанции, трансформаторы, подстанции системы передачи, но не электроподстанции и машинные залы", - пояснил Прокип в эфире телеканала "Еспресо".

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По словам аналитика, россияне всегда пытаются атаковать именно такие объекты энергетической системы Украины.

"Серия атак, начиная с 22 марта этого года до июля, была направлена на объекты генерации и в том числе на машинные отделения. Эти объекты энергетической системы можно защитить только одним способом - усиление ПВО и ПРО. К тому же наши партнеры обещали предоставить нам оборудование для энергетической системы, впрочем, большая часть обещанного еще даже не в Украине. Поэтому обвинять нас в том, что мы не подготовились к зиме, и при этом задерживать системы ПВО и оборудование для нас, очень странно", - добавил он.

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Что известно о генерации электроэнергии в Украине / Инфографика:Главред

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 28 ноября РФ нанесла ракетный удар по энергетике. Во время массированного ракетного удара РФ оккупанты атаковали украинскую энергетику. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ запустила почти 200 ракет и дронов. По состоянию на 10:30 было подтверждено сбитие 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр", 3 управляемых авиационных ракет Х-59/69, 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

Стали известны последствия массированного ракетного удара РФ. В Волынской ОГА сообщили, что сейчас временно без света ориентировочно 215 тысяч абонентов в области, а вся важная инфраструктура, которая осталась без электроэнергии, переведена на генераторы.

Кто такой Андриан Прокип

Андриан Прокип - руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего.

Доктор экономических наук, старший научный сотрудник Института Кеннана (Вашингтон, США), занимается проблемами энергетической политики и энергетической безопасности.

Постоянно публикует авторские тексты в Украине, Европе и США, отслеживая изменения в энергетическом секторе Украины и общие изменения в стране, оценивая энергетическую политику, анализируя европейские энергетические рынки, влияние санкций на энергетический сектор России, перспективы изменений в энергосекторе Европы и мира. Автор и соавтор нескольких монографий, изданных как в Украине, так и за рубежом, в том числе и в США.

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