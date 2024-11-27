Логистика врага под прицелом: эксперт объяснил, как ВСУ срывают планы армии РФ

Силы обороны Украины наносят удары по объектам во временно оккупированном Крыму.

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В Крыму раздавались взрывы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, google.com/maps

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В среду, 27 ноября, в Крыму было неспокойно

Армия РФ использует аэродромы для переброски живой силы на фронт

Для того, чтобы срывать планы российских оккупантов и усложнять их логистику, Силы обороны Украины наносят удары по объектам во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV.

По его словам, в последнее время армия РФ все чаще использует аэродромные сети, в частности, и во временно оккупированном Крыму для переброски живой силы из-за значительных потерь и ракет для зенитно-ракетных комплексов.

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"В частности, на Запорожском направлении заметна переброска сил, это происходит в течение ноября, есть угрозы непосредственно проведения врагом там наступательных действий. Так же могу сказать, что где-то в течение 70-ти дней фиксируется определенное скопление российских войск на так называемом приднепровском направлении (это Левобережье Херсонщины). Поэтому для того, чтобы предотвратить и несколько прерывать логистику врага, и прерывать обеспечение из оккупированного Крыма дальше на Запорожской и Приднепровский направления, я думаю, и наносятся удары, в этом есть логическое объяснение", - рассказал Мусиенко.

Взрывы во временно оккупированном Крыму - последние новости

Как писал Главред, в среду, 27 ноября, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Над Севастополем был виден дым. Гауляйтер города Михаил Развожаев заявил о "комбинированной атаке ВСУ". Между тем жители Крыма очень обеспокоены тем, что перед взрывами не звучал звук воздушной тревоги.

Ранее партизанское движение "Атеш" сообщало, что российские оккупанты разместили системы противовоздушной обороны С-300 на мысе Фиолент во временно оккупированном Крыму. По данным партизан, на военной базе на Фиоленте расположен 25-й береговой мобильный ракетный дивизион, который отвечает за безопасность побережья с помощью ракетных систем.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказывал, что целесообразно для украинских войск наносить удары по территории временно оккупированного Крыма, где у российских военных все еще есть немало стратегически важных объектов.

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Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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