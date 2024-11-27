"Жестокие бои": РФ копит резервы на юге, полковник ВСУ назвал направление

Враг стремится держать под своим контролем устье Днепра, подчеркнул Владислав Волошин.

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ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/ab3.army

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Враг усиливает фортификационные сооружения

РФ отрабатывает форсирование водных преград малыми группами

Российские оккупационные войска усиливают фортификационные сооружения в районе Кинбурнской косы, заявил спикер Сил обороны Юга, полковник Владислав Волошин.

Враг стремится держать под своим контролем устье Днепра и пытается помешать Силам обороны Украины высадить десант на этой косе, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

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"Скорее всего, по данным нашей разведки, они там (в районе Кинбурнской косы - ред.) накапливают силы для того, чтобы больше держать оборону", — подчеркнул украинский военный.

/ Инфографика: Главред

Говоря о ситуации у Антоновского моста через Днепр, соединяющего Херсон с левобережьем, Волошин заверил, что враг отрабатывает форсирование водных преград малыми группами пехоты, и о большом форсировании водной преграды речь пока не идет.

Он также отметил, что враг усиливает фортификационные сооружения, перебрасывают туда оборонительное вооружение для того, чтобы не дать Силам обороны Украины форсировать Днепр, высадить десант на Тендровской и на Кинбурнской косе.

"Особенно на Кинбурнской, и держать под контролем именно это устье Днепра, Днепровские острова, за которые идут сейчас жестокие бои", — добавил Волошин.

Ранее появилось объяснение активизации РФ на Юге. Цель оккупантов - поражение "зерновых коридоров" и прекращение операций по импорту и экспорту товаров".

Напомним, ранее сообщалось о том, что на юге ситуация изменилась. На Приднепровском направлении в течение последних дней возросла интенсивность штурмовых атак.

Как сообщал Главред, на юге Украины враг понес довольно тяжелые потери - ВСУ уничтожили около сотни человек личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

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