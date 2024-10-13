ВСУ восстановили положение на востоке: в DeepState назвали направление

Украинские защитники восстановили ранее утраченные позиции в районе Новогродовки Донецкой области.
"Силы Обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки", - говорится в сообщении аналитического ресурса DeepState.
В то же время уточняется, что возле Новоивановки Суджанского района Курской области продолжаются тяжелые бои.
Вместе с тем подчеркивается, что армия страны-оккупанта РФ продвинуласья возле Борков и Спального на Курщине.
В DeepState также добавили, что российские оккупанты продвинулись возле Веселого (Донецкой области - ред.), Кругляковки (Харьковской области - ред.).
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Что говорят в Генштабе
По данным Генштаба ВСУ, На Покровском направлении украинские защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутой Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка.
Уточняется, что в Курской области украинские бойцы наносят россиянам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Смотрите видео - Пентагон раскрыл потери армии РФ:
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что два крупных города на востоке под угрозой. Российские оккупанты усилили давление на Кураховском направлении, однако продвигаются и на других участках фронта, заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стягивает резервы и готовит новый штурм. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск на Харьковском направлении, сообщили в ОТГ "Харьков".
Как сообщалось ранее, десантники ВСУ отразили атаку врага. Украинские защитники сорвали штурм подразделений армии страны-оккупанта РФ на Покровском направлении.
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