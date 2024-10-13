ВСУ восстановили положение на востоке: в DeepState назвали направление

На востоке украинские защитники остановили десятки штурмовых и наступательных действий РФ.

https://glavred.info/ukraine/vsu-vosstanovili-polozhenie-na-vostoke-v-deepstate-nazvali-napravlenie-10604813.html Ссылка скопирована

ВСУ ведут тяжелые бои на востоке / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Украинские защитники восстановили ранее утраченные позиции в районе Новогродовки Донецкой области.

"Силы Обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки", - говорится в сообщении аналитического ресурса DeepState.

В то же время уточняется, что возле Новоивановки Суджанского района Курской области продолжаются тяжелые бои.

Вместе с тем подчеркивается, что армия страны-оккупанта РФ продвинуласья возле Борков и Спального на Курщине.

В DeepState также добавили, что российские оккупанты продвинулись возле Веселого (Донецкой области - ред.), Кругляковки (Харьковской области - ред.).

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

/ deepstatemap.live

Что говорят в Генштабе

По данным Генштаба ВСУ, На Покровском направлении украинские защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутой Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка.

Уточняется, что в Курской области украинские бойцы наносят россиянам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Смотрите видео - Пентагон раскрыл потери армии РФ:

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что два крупных города на востоке под угрозой. Российские оккупанты усилили давление на Кураховском направлении, однако продвигаются и на других участках фронта, заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стягивает резервы и готовит новый штурм. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск на Харьковском направлении, сообщили в ОТГ "Харьков".

Как сообщалось ранее, десантники ВСУ отразили атаку врага. Украинские защитники сорвали штурм подразделений армии страны-оккупанта РФ на Покровском направлении.

/ Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред