Два крупных города под угрозой: названы цели армии РФ на востоке

Основной замысел врага не изменился, подчеркнул Александр Мусиенко.

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/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Российские оккупанты усилили давление на Кураховском направлении, однако продвигаются и на других участках фронта, заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как подчеркнул он в комментарии Каналу 24, враг интенсифицируют бои на Купянском направлении, при этом несколько стабилизируется ситуация в районе Покровска.

"Основной замысел врага не изменился – это охватывающие операции Курахово и Покровска. То есть попытки взять в полуокружение эти города с перспективой их полного окружения. Если они смогут окружить Покровск, то рассчитывают на то, что в какой-то момент смогут атаковать его, как Авдеевку. То есть просто начать активные наступательные действия. Это задача на ближайшие недели", – пояснил эксперт.

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При этом он обратил внимание на то, что Купянское направление так же остается непростым, ведь россияне продолжают фланговые операции и создают риски полуокружения и окружения.

"Так же у них есть цель растянуть нашу линию обороны на Востоке – не дать нам концентрироваться на тех рубежах, где нам нужно. Это также очевидно", – добавил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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