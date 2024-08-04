Армия РФ пытается прорваться на Харьковщине и привлекает добровольцев из Египта: детали

Захватчики хотят прорвать оборону защитников Украины. К боям на Харьковщине они привлекают иностранных добровольцев, в частности граждан Египта.

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Армия РФ пытается прорваться на Харьковщине и привлекает добровольцев из Египта/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

Российские оккупанты продолжают свои попытки прорвать оборону украинских войск в зоне оперативно тактической группировки "Харьков". В Волчанске активизировалась вражеская воздушная разведка с использованием дронов, а также перемещение личного состава.

Оккупанты передали отдельные позиции от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии. В то же время захватчики привлекают к боям на этом направлении иностранных добровольцев, в частности граждан Египта. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Харьков" в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что российские захватчики пытались атаковать позиции защитников Украины в районе Глубокое, однако им это не удалось. В Лозовой Рудке оккупанты эвакуировали собственные безвозвратные потери.

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За минувшие сутки, 3 августа, произошло шесть боевых столкновений. Враг на этом направлении совершил один ракетный и пять авиационных ударов, применив девять управляемых авиационных бомб. Кроме этого, было осуществлено 39 ударов дронами-камикадзе и 487 обстрелов позиций украинских военных.

Также в ОТГ "Харьков" рассказали, что сегодня продолжаются четыре боевых столкновения в районах Глубокого и Волчанска.

"Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия противника, на угрожающих направлениях усиливают подразделения, которые обороняются и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Безвозвратные и санитарные потери оккупантов за минувшие сутки составляют 99 человек. Также захватчики потеряли 38 единиц техники, 11 артиллерийских систем, 6 автомобилей, 3 единицы специальной техники и 16 дронов. Кроме этого, украинские военные за минувшие сутки уничтожили 56 укрытий личного состава и 1 пункт хранения боеприпасов.

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Ранее в DeepState отмечали, что россияне продвинулись на Донецком направлении. За минувшие сутки захватчики продвинулись в Часовом Яру, сообщили аналитики проекта.

Также ранее в Воздушных силах впервые показали запуск ракет Storm Shadow по целям в Крыму. Битва за небо продолжается, ведь круглосуточно РФ атакует украинцев бомбами и ракетами, проводит воздушную разведку, каждую ночь бьет ударными БПЛА.

Напомним, в ISW отметили, что Путин хочет остановить поддержку Украины со стороны Запада, и объяснили замысел диктатора. РФ, вероятно, стремится использовать иранских марионеток для косвенной конфронтации с Западом и влиять на процесс принятия решений на Западе, отметили в ISW.

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