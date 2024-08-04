В Воздушных силах впервые показали запуск ракет Storm Shadow по целям в Крыму

Битва за небо продолжается, ведь круглосуточно РФ атакует украинцев бомбами и ракетами, проводит воздушную разведку, каждую ночь бьет ударными БПЛА.

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В Воздушных силах показали запуск ракет Storm Shadow по целям в Крыму / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины впервые обнародовали видео запуска ракет Storm Shadow по целям в оккупированном Крыму. Соответствующий ролик опубликовал командующий ВС Николай Олещук.

Он отметил, что защитники украинского неба немало сделали для того, чтобы давать отпор агрессору в воздухе.

""Победа на земле - куется в небе!" С таким лозунгом я обращался к командующим воздушных сил стран-НАТО год назад, призывая коллег создать крепкую авиационную коалицию, о закрытом небе над Украиной и о необходимости усиления украинской противовоздушной обороны говорили с партнерами еще накануне полномасштабного вторжения, ведь все понимали, насколько важно держать небо чистым. Поэтому мы осуществили немало подготовительных мероприятий, чтобы выдержать удар и дать достойный отпор воздушному нападению противника", - рассказал Олещук. видео дня

Он также отметил, что битва за небо продолжается, ведь круглосуточно РФ атакует украинцев бомбами и ракетами, проводит воздушную разведку, каждую ночь бьет ударными БПЛА.

"Воздушные силы, бок о бок с противовоздушной обороной всех Сил обороны Украины, отражают удары. Насколько это возможно, уничтожают средства воздушного нападения противника, бьют врага с воздуха, держат оборону на земле", - заявил командующий.

Запуск ракет Storm Shadow по целям в оккупированном Крыму - видео:

По его словам, за два с половиной года Воздушные силы ВСУ уничтожили более 8 тыс. воздушных целей врага: сотни самолетов и вертолетов, тысячи крылатых ракет и дронов. Украинские пилоты совершили более 20 тыс. боевых вылетов, большинство - на боевое применение авиационных средств поражения.

"Все это стало возможным и благодаря мощной поддержке наших западных партнеров. Спасибо им за сознательную позицию в защите мира и демократии, наших людей! Качественно и умело применяя современное западное вооружение, воины Воздушных сил проявили незаурядное мужество, героизм, профессионализм и изобретательность", - отметил он.

Кроме того, Олещук вспомнил, что за время полномасштабной войны с РФ за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, 4475 военнослужащих Воздушных сил отмечены государственными наградами, 47 из них стали Героями Украины, 25, к сожалению, посмертно.

"Сейчас я поздравляю всех военнослужащих и ветеранов Воздушных сил с 20-й годовщиной, спасибо всем, кто прилагает максимум усилий для нашей победы! Спасибо партнерам, волонтерам, гражданскому обществу, всем, кто помогает становиться нам сильнее в борьбе за мир и свободу для нашей Украины!" - добавил командующий ВС.

Storm Shadow / Инфографика: Главред

Кто такой Николай Олещук Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) - украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (с 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и тому подобное. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допустить господства вражеских самолетов в воздухе.

Удары по целям в Крыму - что известно

Напомним, в ночь на 2 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе и Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.

Военно-политический эксперт группы Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил, что Украина уже работает над освобождением Крыма. Силы обороны Украины постепенно обрекают оккупантов на захваченном полуострове на полную изоляцию. И когда враг будет изолирован, начнется освобождение Крымского полуострова.

Кроме того, Защитники Украины в ночь на 26 июля нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Это один из аэродромов, которые страна-агрессор Россия использует для контроля воздушного пространства и нанесения ударов по территории Украины.

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