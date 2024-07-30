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Все в дыму, нет света и воды: в Крыму горят сразу 4 подстанции

Ангелина Подвысоцкая
30 июля 2024, 20:21
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В результате пожара на электростанциях без света и воды остался весь Керчь и пригород.
Керч
В Крыму горят подстанции / Коллаж: Главред, фото: Mash

Оккупированный Крым в огне. Жесткие пожары зафиксированы сразу на четырех электроподстанциях. Об этом сообщают росСМИ.

Огонь охватил энергообъекты в районе 450 квартала, горы Митридат и сел Осовины и Бондаренково. Благодаря этому весь Керчь и пригород обесточены. Также в городе нет воды.

Одной из причин пожаров россияне называют "диверсию".

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По данным Telegram-канала Крымский ветер, у россиян горит подстанция на 110 киловольт.

Битва Украины и России за Крым – главные новости по теме

Украина освободит Крымский полуостров и уничтожит Керченский мост, сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Киев собирается приложить максимальные усилия для того, чтобы вернуть все захваченные россиянами территории.

Наступления на Крым в 2024-м не будет, однако есть шанс заблокировать полуостров, предполагает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. Украинской армии нужно максимально истощить противника, чтобы со временем появились возможности для проведения наступательных действий.

Контрнаступление армии Украины возможно не раньше 2025 года, полагает военный эксперт Павел Нарожный. Он считает, что при оптимальных условиях операция будет на юге. Одним из перспективных направлений является Крым.

Аэродромы Крым инфографика
Удары по аэродромах в Крыму / Инфографика: Главред

Аэродром Саки в Крыму

Саки — военный аэродром первого класса в Крыму, на котором находится учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки лётного состава палубной авиации.

До 1991 года его использовали ВВС СССР, с 1991 года до 2014 года он служил базой для 10-й бригады морской авиации Украины. После анннексии Крыма Россией аэродром использует Минобороны РФ (Военно-морской флот ВС РФ).

С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк на самолётах Су-24М и Су-30СМ, пишет Википедия.

Аэродром расположен в п. Новофёдоровка (ранее именовался Саки-4) и принимает все типы ВС без ограничений.

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