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Украина освободит Крым и уничтожит Керченский мост - Сырский

Анна Ярославская
24 июля 2024, 11:02
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Ключевая украинская цель — уничтожить Керченский автомобильный и железнодорожный переход, соединяющий оккупированный полуостров с Россией.
Александр Сырский, Крымский мост
Александр Сырский рассказал о планах Киева в отношении Крыма и Керченского моста / Коллаж: Главред, фото: x.com/krymsky_bridge, t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский считает, что Киев сделает все возможное для того, чтобы вернуть все оккупированные РФ территории, в том числе и аннексированный Крым.

В интервью британскому изданию The Guardian он сказал, что у Украины был план вернуть Крым спустя более чем десятилетие после того, как российский диктатор Владимир Путин незаконно аннексировал его.

"Это реалистично. Конечно, это большая военная тайна", — сказал генерал.

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"Мы сделаем все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года. Мы должны победить, чтобы освободить наших граждан, которые находятся на оккупированных территориях, которые страдают", - добавил Сырский.

Главком ВСУ заявил, что российские оккупанты были вынуждены "полностью уйти" из крымского порта Севастополь после серии украинских атак.

Удары беспилотников и ракет уничтожили радары и ракетные установки. Ключевая украинская цель — уничтожить Керченский автомобильный и железнодорожный переход, соединяющий оккупированный полуостров с Россией.

Когда именно Силы обороны планируют уничтожить Крымский мост, Сырский отказался сообщить.

крымский мост инфографика
Крымский мост - основные характеристики / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, в этом же интервью Сырский рассказал о ситуации на фронте. По его словам, российская оккупационная армия гораздо лучше обеспечена ресурсами. У оккупантов больше танков, боевых машин пехоты, солдат. По словам главкома, их первоначальные 100-тысячные силы вторжения выросли до 520 тысяч, а к концу 2024 года планируется увеличить их численность до 690 тысяч человек. Впрочем, по словам главкома, остановить оккупантов все же можно.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Освобождение Крыма и уничтожение Крымского моста - последние новости

Вице-адмирал Алексей Неижпапа, командующий Военно-морскими силами ВСУ заявил, что для освобождения временно оккупированного страной-агрессором РФ Крыма необходимо уничтожить Керченский (Крымский) мост, поскольку он - ключевой логистический объект врага.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко также заявил, что Керченский мост нужно уничтожить, ведь в случае определенных ситуаций оккупанты могут задействовать его в ущерб ВСУ - нужно действовать на опережение потенциальных опасностей.

Тем временем начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал, может ли ракета ATACMS уничтожить Крымский мост. В одном из интервью, отвечая на вопрос о том, может ли Крымский мост быть разрушен в этом году, Буданов заявил, что этот вопрос уже в Генштабе.

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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