"Все было очень сложно": Сырский сказал, можно ли остановить наступление РФ

Попытка России захватить Харьков и соседнюю Сумскую область провалилась, хотя бои продолжаются.

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Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ситуация на поле боя сложная. И одна из причин этого - преимущество армии РФ в технике и человеческих ресурсах. Впрочем, остановить оккупантов все же можно.

В интервью британскому изданию The Guardian Сырский признал, что российская оккупационная армия гораздо лучше обеспечена ресурсами. У оккупантов больше танков, боевых машин пехоты, солдат. По словам главкома, их первоначальные 100-тысячные силы вторжения выросли до 520 тысяч, а к концу 2024 года планируется увеличить их численность до 690 тысяч человек.

"Когда дело доходит до техники, соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу", — сказал он.

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С 2022 года количество российских танков удвоилось — с 1700 до 3500 единиц. Артиллерийских систем стало втрое больше, а число бронетранспортеров увеличилось с 4500 до 8900.

"У противника значительное преимущество в силах и ресурсах. Поэтому для нас вопрос снабжения, вопрос качества действительно стоит на первом месте", - сказал Сырский.

Журналисты отмечают, что именно это превосходство РФ в ресурсах объясняет отступления ВСУ на поле боя, которые продолжались с осени в период задержки военной помощи от США.

Сырский признал, что все было "очень сложно".

"Российский агрессор атакует наши позиции во многих направлениях. Можно ли остановить наступление России? Да, конечно. Прежде всего, это зависит от наших храбрых солдат, наших офицеров", — сказал главком.

По словам Сырского, довольно часто "стойкие и героические" украинские подразделения побеждали более крупные вражеские группы, сказал он.

В качестве примера он привел последнюю попытку России захватить Харьков и соседнюю Сумскую область.

"Она провалилась", — сказал Сырский.

Бои продолжаются, но попытка Путина создать "так называемый коридор безопасности" рядом с границей России и Белгородской областью была сорвана.

Также Сырский прокомментировал слухи о том, что Москва планирует еще одно наступление на юге Запорожской области.

"Если это произойдет, мы сможем дать им хороший ответ", — сказал он.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские войска оккупировали Песчаное в Донецкой области, а также продвинулись в Новоселовке Первой, возле Волчьего и Прогресса. Об этом сообщил мониторинговый канал DeepState поздно вечером 23 июля.

Также аналитики DeepState отмечают, что под Прогрессом Донецкой области есть риск окружения части группировки Сил обороны Украины.

Аоенный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что даже если российским оккупационным войскам удастся достичь успеха и дойти до Покровска, который расположен недалеко от админграницы с Днепропетровской областью, боевые действия вряд ли начнутся непосредственно на самой Днепропетровщине.

Бывший спикер Генштаба, полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что российские оккупанты в ближайшей перспективе атакующие усилия сосредоточат на юге Запорожской области, где будут пытаться захватить новые территории. По его словам, в Мариуполь прибывают военные корабли РФ, которые доставляют личный состав и технику россиян.

Заместитель командира Третьей штурмовой, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что наступление российских оккупантов на севере Харьковской области оказалось провальным, однако они готовятся к продолжению своей кампании и не намерены останавливаться. Вероятно, в скором времени будут новые попытки прорваться к Харькову.

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