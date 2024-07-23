Есть ли угроза для Днепра: что будет, если оккупанты дойдут до Покровска

Сейчас на Покровском направлении ВСУ изматывают противника и отходят на рубеж обороны, но пока что не дошли до этого рубежа.

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Жданов сказал, есть ли угроза наступления РФ на Днепр / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Даже если российским оккупационным войскам удастся достичь успеха и дойти до Покровска, который расположен недалеко от админграницы с Днепропетровской областью, боевые действия вряд ли начнутся непосредственно на самой Днепропетровщине. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, Днепр и область косвенно уже участвуют в боевых действиях, поскольку находятся под ракетными и дроновыми атаками страны-агрессора.

"Вероятность такая [боевых действий в Днепропетровской области] существует, но, в принципе, на сегодняшний день она близка к нулю", - сказал Жданов в интервью Главреду.

По его словам, сейчас на Покровском направлении ВСУ изматывают противника и отходят на рубеж обороны, но пока что не дошли до этого рубежа.

"Кроме того, перед самим Покровском есть линия обороны, которую строили ещё с 2015 года, и там довольно мощный рубеж, который наращивается в инженерном отношении и готовится к принятию войск. Так что, даже если гипотетически допустить, что российские войска дойдут до Покровска, дальше двигаться им будет гораздо более проблематично", - сказал Жданов.

Он добавил, что сегодня на Покровском направлении численность группировки войск противника составляет до 100 тысяч.

"Если бы не прорыв в Очеретино, то не известно, куда бы они дошли. Каскад водохранилищ от Карловки на север – это и будет рубеж обороны, вдоль речки Вовча. Посмотрим, как российские войска его преодолеют, как будут форсировать реку", - отметил Жданов.

Смотрите интервью Олега Жданова Главреду:

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские оккупанты продвинулись в районе четырех населенных пунктов Донецкой области. В частности, они имели успехи на Торецком и Краматорском направлениях. Об этом сообщил мониторинговый канал DeepState вечером 21 июля. По данным аналитиков, российская оккупационная армия продвинулась в Нью-Йорке и Железном. Кроме этого, российские военные имели успехи возле Пантелеймоновки и Калиновки. В то же время в Генштабе ВСУ сообщили об отражении вражеских атак на этих участках фронта.

21 июля также сообщалось, что агрессор снова усилил давление на Часов Яр.

Днем 22 июля командир взвода 95-й ОДШБр Станислав Краснов заявил, что на Торецком направлении идут тяжелые бои. Оккупанты уперлись в многоэтажную застройку в районе Северного, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

Оккупанты примерно месяц ведут активное наступление на этом участке фронте. Бои продолжаются в районе населенных пунктов Железное, Северное и Южное.

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