Россия в силах воевать ещё 3-5 лет, но Украина может победить уже в 2025-м – Жданов

В нынешнем году боевые действия точно не прекратятся, а 2025-й вполне может стать годом нашего контрнаступления и победы, отметил полковник запаса Олег Жданов.

https://glavred.info/interview/rossiya-v-silah-voevat-eshche-3-5-let-no-ukraina-mozhet-pobedit-uzhe-v-2025-m-zhdanov-10582208.html Ссылка скопирована

Трамп может дать Украине всё, что нужно для разгрома армии РФ – Жданов / Главред

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Олегом Ждановым. Общаясь с читателями, он рассказал, в каком случае Россия может вновь двинут танки на Киев, почему наступление в Харьковской области стало для Путина капканом, когда возможно контрнаступление ВСУ, и почему боевые действия точно не прекратятся в 2024-м, к какому событию будет приурочено поражение Крымского моста, какой "козырь в рукаве" есть у Запада, а также почему Россия может начать расползаться по швам.

Представляем стенограмму чата с Олегом Ждановым.

Больше аналитики от Олега Жданова – на его YouTube-канале.

Аркадий: Буданов заявил о существующей угрозе наступления российских войск с севера, но не уточнил, о каком направлении речь: Сумы, Чернигов, Киев. Как считаете вы, каких действий на северных границах ждать от противника? Куда российские оккупанты могут дойти?

Олег Жданов: Уже никуда. Российские войска уже и пошли, и дошли.

С этим интервью Буданова произошла накладка, и издание, с которым он общался, по непонятной причине задержало выход публикации на полтора месяца. Из-за этого даже президенту пришлось успокаивать украинское общество.

Это интервью Буданов давал ещё в мае, когда мы ожидали вторжения российских войск на Северском направлении, то есть на северо-востоке Украины, в Харьковской области. Оно и состоялось в конце мая-начале июня. На сегодняшний день это вторжение почти купировано, и мы на этом направлении более-менее стабилизировали ситуацию. Есть ещё небольшие "качели" в плане линии фронта, но, тем не менее, уже можно сказать, что там у нас позитивный результат: мы блокируем часть российских войск на Агрегатном заводе в Волчанске; потихоньку зачищаем город, несмотря на то, что враг постоянно пытается атаковать (ежесуточно осуществляет 4-10 атак) и обойти Волчанск с севера, но мы не даём; поджимаем вражеские войска в районе населённого пункта Глубокое, и, вероятно, нам удастся там их или окружить, или вынудить отступить.

Так что в результате этого наступления были сформированы два плацдарма – Липцы и Волчанск. И всё уже состоялось, к нашему счастью. Потому паниковать не надо.

Разгром танковой колонны на Киевщине в 2022 году. По словам Жданова, Россия может вновь двинуть танки на Киев / скриншот

Umka: Окончательно ли снята угроза наземной наступательной операции россиян для Киева? При каких условиях Путин может решиться на это? Или российские танковые колонны, идущие на столицу – такое уже не повторится?

Олег Жданов: Почему же, если мы сейчас согласимся на прекращение огня, то через год, максимум через два мы снова увидим танковые колонны россиян, идущие и с Северского, и с Полесского (т.е. из Беларуси) направлений. Есть реальная угроза вторжения российских войск с Курской, Брянской и Белгородской областей при условии, что мы соглашаемся на прекращение огня, садимся за стол переговоров и начинаем разглагольствовать о перспективах мирного урегулирования.

Так мы повторим 2014 и 2015 годы. Мы уже дважды наступали на эти грабли. Тут как в анекдоте: у нас нет третьего глаза, куда бы в третий раз ударили грабли. Поэтому нет смысла повторять прошлый опыт.

Tali: Поясните игру с российскими беспилотниками, которые стали залетать на территорию Беларуси – что это и зачем? Вообще, насколько возможны неприятные сюрпризы со стороны Беларуси для нас?

Олег Жданов: Это очень интересный вопрос. Российское военное командование меняет тактику применения беспилотников. Видимо, из-за небольшого количества производимых беспилотников (похоже, с этим есть проблемы), а также начавшихся проблем с пироксилином (это одна из составляющих взрывчатых веществ, которые Россия не производит, а покупает). Возможно, у РФ беспилотники ещё есть, а вот боевого заряда для них нет.

Россияне сейчас обычно запускают рой беспилотников, в составе которого есть ударные боевые дроны с фугасным зарядом, пустышки, в которых, скорее всего, лежит балласт, чтобы не нарушать аэродинамику, и дроны-разведчики. Понятно, что дроны-камикадзе выполняют огневую задачу, дроны-разведчики отслеживают нашу систему ПВО и, возможно, дают объективный контроль поражения целей, на которые нацелены боевые дроны, а пустышки перегружают нашу систему ПВО, поскольку РЛС не различает, есть боевой заряд или нет, а просто видит дрон.

Во время предыдущих атак несколько дней назад дроны просто исчезли с радаров. Военные предполагают, что они могли просто упасть где-то на территории Украины, так как кончилось топливо, и ими перестали управлять. Сейчас ведутся активные поиски беспилотников в тех местах, где они пропали с радаров.

Уже было четыре случая, когда дрон заворачивал на территорию Беларуси и уходил в сторону Витебска, на Российскую Федерацию. Напомню, что топлива "шахеду" хватает на 900 км, поэтому вполне возможно, что дроны-пустышки могут поворачивать через Беларусь и уходить на исходный аэродром, чтобы их потом повторно можно было запустить.

Смотрите видео чата с Олегом Ждановым, где он спрогнозировал дальнейший ход войны:

Это лишь версия, но она имеет право на жизнь. В пользу этой версии говорит ещё и то, что белорусское командование знает об этой операции, потому что каждый раз, когда дрон входит в воздушное пространство Беларуси, белорусы поднимают истребитель или вертолёт и сопровождают беспилотник. Так недавно дрон прошёл над белорусским Гомелем и ушёл на Витебск, на территорию РФ. То есть белорусы каждый раз знают, встречают, сопровождают.

Нам нужно следить, чтобы дроны не пошли обратным маршрутом и не зашли к нам с Житомирской или Ровенской, или Киевской областей, то есть с севера, на нашу территорию. Это самое опасное для нас в этой истории.

Тут стоит вспомнить слова Лукашенко, сказанные 3 июля в торжественной речи по случаю Дня независимости Беларуси. Он сказал, что украинцам надо не баловаться на границе, чтобы белорусы, не дай Бог, не применили силу против Украины.

В этом случае хочется сказать белорусам: не балуйтесь, потому что у Украины есть дроны и богатейший опыт их применения (особенно у СБУ, Василий Малюк уже целый антинефтеперерабатывающий фронт открыл), а Мозырский завод буквально в 30 км от нашей границы.

Marik_37: Можно ли считать наступление россиян на Харьковщине окончательно провалившимся, учитывая, что они толком ничего не добились этой операцией? Или никаких амбициозных задач оккупанты перед собой и не ставили относительно Харькова?

Олег Жданов: Вы тут недооцениваете противника: амбиций у россиян больше, чем их самих, а амбиции у Путина выше Спасской башни Кремля.

Российские войска сами не уйдут. Особенность российских оккупантов в том, что они никогда ниоткуда сами не уходят без какой-либо политической выгоды. Их отступление из-под Киева в 2022 году было целесообразно и с военной, и с политической точек зрения. Путин тогда ожидал, что мы подпишем Стамбульские договорённости, а Герасимов, скорее всего, настаивал на том, что войну на два фронта ещё никто не выигрывал, даже при той слабости Сил обороны Украины, которая была в первые недели масштабной войны. Поэтому я бы не стал ожидать что россияне сами уйдут из Харьковской области – мы можем их оттуда только выбить.

Учитывая характер и ментальность действий российских оккупационных войск, Путину очень хочется достать Харьков и вынудить миллионный город эвакуироваться. Для нас это будет неподъёмной проблемой, которую будет очень тяжело решать. Бросить этот плацдарм, такой лакомый кусочек, когда осталось буквально 10-15 км до рубежа досягаемости ствольной артиллерии до Харькова, он просто не может. Это капкан.

Путин угодил в харьковский капкан / Коллаж: Главред, фото: Главред, соцсети

С другой стороны, на сегодняшний день у российской армии нет оперативного резерва в свободном распоряжении, и она не может снять дивизию и бросить на Харьковщину. А туда надо отправлять как минимум дивизию, бригада там уже не спасёт положение, батальон – тем более. Сейчас Россия бросила туда два полка территориальных войск, но это никак не изменило ситуацию. Туда нужно бросать дивизию, но вопрос – где её взять.

"Казнить нельзя помиловать". Российское командование не может определиться, что делать, в какую сторону двигаться.

Российское военное и политическое руководство угодило в ловушку, из которой только два выхода: либо продолжать жечь войска в Харьковской области, но тогда эти войска нужно где-то снимать и, соответственно, ослаблять фронт, либо надо отводить войска с Харьковщины, иначе они там просто погибнут под воздействием наших огневых средств. И это будет позорное поражение больших масштабов для российского военного командования. Потому перед ними стоит дилемма.

Сами россияне оттуда не уйдут, на это можно даже не рассчитывать, они будут держаться зубами за Харьковщину.

Леонид: Как вы оцениваете ситуацию на фронте на данный момент, на каком направлении наиболее критичная ситуация для нас, где возможен прорыв россиян?

Олег Жданов: Направление главного удара противника определено – это Покровск, Покровское оперативное направление. Там самое большое количество атак и самая большая группировка российских войск.

И там тоже складывается довольно аналогичная ситуация. Российское военное командование расширяет полосу направления главного удара, добавляя сюда же Торецкое и Кураховское направления, то есть расширяет фронт. Но хватит ли сил?

Россия воюет по принципу Второй мировой войны. Когда я учился в Национальной академии обороны Украины, в загашниках библиотеки нашёл книгу 1953 года издания – мемуары немецкого генерала, просидевшего десять лет в советском плену до 1955 года, о Советской армии. Среди прочего там был описан классический эпизод, который мы каждый день видим на линии фронта: если в запале сражения какой-то сумасшедший сержант с двумя солдатами занял пятачок 2х2 м, но вы не придали этому значения, то через два часа там будет толкаться целая армия, и пятачок будет расширен до 2 км.

Вот по такому принципу до сих пор воюет российская армия: она вклинивается в нашу оборону и начинает бросать туда неимоверное количество войск, чтобы либо развить успех вглубь, либо расширить вклинение. Так, в частности, произошло на Торецком направлении.

Кстати, мы сейчас говорим о том, что у России больше нет оперативного резерва, потому что та большая группировка, которая стояла под Донецком, должна была идти на прорыв на Торецком направлении, даже 27-я мотострелковая дивизия, которая была в оперативном резерве противника, брошена там в бой. Враг рассчитывал развить успех и сходу взять Торецк. С Нью-Йорком российским войскам повезло, они до него добежали, а дальше мы их остановили. Тогда они начали наращивать усилия и бросили в бой эту дивизию, даже несмотря на то, что она не доукомплектована, и пытаются развивать наступление. Если оно захлебнется, то усиливать наступление на Покровском направлении России будет нечем, у неё нет свободного резерва.

Войска РФ рвутся в Покровск с трёх сторон, главное направление удара России – Покровское / Минобороны РФ

Торецкое, Покровское и Кураховское направления самые сложные сейчас. Думаю, в ближайшее время мы увидим решение российского военного руководства, ему придется определяться, где будет направление главного удара с целью прорыва нашей обороны в направлении Покровска. Они рвутся в Покровск с трёх сторон: в лоб и с двух боков.

Главред: Покровск – не так далеко от админграницы с Днепропетровской областью. Если российским войскам удастся достичь успеха и дойти до Покровска, могут ли боевые действия начаться и в Днепропетровской области?

Олег Жданов: Вероятность такая существует, но, в принципе, на сегодняшний день она близка к нулю.

Косвенно город Днепр и Днепропетровская область участвуют в боевых действиях, потому что подвергаются и ракетным, и шахедным ударам, и даже обстрелам дальнобойной артиллерии, которая достаёт до территории области. Поэтому, к сожалению, боевые действия там уже есть, хоть и непрямые.

Не стоит забывать, что сейчас на Покровском направлении мы изматываем противника и отходим на рубеж обороны, пока что не дошли до этого рубежа. Кроме того, перед самим Покровском есть линия обороны, которую строили ещё с 2015 года, и там довольно мощный рубеж, который наращивается в инженерном отношении и готовится к принятию войск. Так что, даже если гипотетически допустить, что российские войска дойдут до Покровска, дальше двигаться им будет гораздо более проблематично.

Сегодня на Покровском направлении численность группировки войск противника составляет до 100 тысяч. Если бы не прорыв в Очеретино, то не известно, куда бы они дошли. Каскад водохранилищ от Карловки на север – это и будет рубеж обороны, вдоль речки Вовча. Посмотрим, как российские войска его преодолеют, как будут форсировать реку.

serzh: Насколько критичны у российской армии проблемы с техникой? Сколько РФ ещё сможет воевать и чем будет вооружать своих вояк к концу года или в следующем году?

Олег Жданов: Проблема большая, даже огромная. Пока что внешне её видит и ощущает только наша пехота, потому что российское военное командование предпочитает "мясные штурмы". Оно использует бронетехнику только в том случае, если пехота своей кровью добилась каких-то успехов и захватила одну-две наши позиции, выдавив наши войска. И то, выдавливают они в основном за счёт преимущества в авиации, и это что-то неимоверно страшное для нас, поскольку нет средств борьбы с этим. Плюс массированный огонь артиллерии и "мясные штурмы".

Если "мясной штурм" удался, и есть какой-нибудь успех у российской пехоты, российский командир может принять решение и усилить эту атаку. А так, они берегут технику, как зеницу ока.

У россиян крайне мало боевых бронированных машин. Допустим, танковая рота у них – это не 10 танков, как положено по штату, а в лучшем случае 4-5, а то и меньше, но всё равно это у них считается танковой ротой.

Дальше ситуация с техникой у армии РФ будет хуже. Пока что у них хватает артиллерии на хранении. Но они уже добрались до таких вещей, как пушка М-46 130-миллиметровая, которую в конце 70-х годов Советский Союз снял с вооружения и поставил на хранение. Это корабельная пушка дальностью 18 км. Добрались они и до гаубиц Д-1 с дальностью стрельбы 11,5 км, калибр 152. На некоторых направлениях у россиян основным танком стал Т-62.

У войск РФ большие проблемы с военной техникой, на некоторых направлениях основным танком у них стал Т-62 / Генштаб ВСУ

Когда-то в начале масштабного вторжения в одном из интервью я сказал, что не удивлюсь, когда в какой-то момент российские войска пересядут на Т-34. Они, кстати, есть у них на хранении. Так что вполне возможно, что мы ещё встретим их на поле боя.

Главред: Хорошо, что не конницу начнут использовать…

Олег Жданов: Так тут же дефицитный момент – коней нет. Их нужно содержать, кормить чем-то. России легче людей в бой погнать, что она и делает. А кони требуют ухода.

NB: Отвечая на вопрос о том, может ли Крымский мост быть разрушен в этом году, Буданов заявил, что этот вопрос уже в Генштабе, работа идет. Как вы думаете, почему мост до сих пор стоит? Его крушение готовят к какой-то знаковой дате? Каким будет эффект от его разрушения?

Олег Жданов: Керченский мост – это исключительно политический вопрос. Как бы военные ни говорили, как бы мы ни сетовали на то, что артерия, которая снабжает всю южную часть российской группировки, к сожалению, проблему моста свели в ранг политического вопроса.

Я думаю, что Керченский мост в конечном итоге будет разрушен. Когда и к чему это приурочить – определят политики. Думаю, это приурочат к возможному переговорному процессу, если, не дай Бог, сейчас начнутся какие-то переговоры. Кстати, Медведев сказал, что начало переговорного процесса не является основанием для прекращения боевых действий.

Для усиления переговорной позиции Украины Крымский мост будет разрушен. И у нас уже есть средства и возможности разрушить Крымский мост.

Мы можем осуществить массированный ракетный удар и разрушить хотя бы по одной опоре на железнодорожной и автомобильной ветках этого моста. Если мы разрушим опоры, дальше восстановлению это подлежать не будет. Мостовые пролёты россияне могут поднимать и менять, они нам это продемонстрировали. Это не проблема.

У Украины уже есть всё, чтобы разрушить Крымский мост, считает Жданов / Фото: twitter.com/Krymsky_bridge

Для Путина Крымский мост – это скрепа: моральная, социальная и политическая. Он так гордился этим мостом и тем, что его построили.

Хотя с военной точки зрения, этот мост надо было давным-давно разрушить.

Р.Н.: Как воспринимать недавние угрозы России по поводу разрушения дамб Киевского и Каневского водохранилища? Очередная большая катастрофа неминуема, или это страшилки из разряда ядерных мантр Путина?

Олег Жданов: Да, это страшилка из разряда "держите меня семеро, я его буду бить".

Например, ДнепроГЭС – по этой дамбе было нанесено два массированных ракетных удара, 8 ракет в одном ударе и примерно столько же во втором. Россияне полностью уничтожили две ГЭС, который находятся на краях дамбы. На краях! Это те края, которые упираются в берег и несут нагрузку всей этой дамбы и этого огромного водохранилища. И что? Дамба прекрасно себя чувствует. Это сооружение рассчитано на намного большие нагрузки.

Каховскую ГЭС России удалось взорвать только благодаря тому, что российские войска её оккупировали и закладывали взрывчатку в самый фундамент плотины. И то, им удалось сделать пролом только в одном месте. По данным нашей разведки, туда несколько недель грузовиками возили взрывчатку. Думаю, был заложен не один десяток тонн взрывчатки, чтобы взорвать плотину.

Поэтому попытки России разрушить плотины ракетами – это бессмысленная затея. Тем более, если мы прикроем дамбы системами ПВО, и часть ракет будет сбиваться. Такой процесс попыток разрушения дамб может быть бесконечным.

Потому это просто страшилка в данном случае.

РФ не сможет разрушить плотины ракетами, вот и ДнепроГЭС вопреки массированным ударам по ней чувствует себя прекрасно / скриншот

Главред: А если будет нанесен ядерный удар по дамбе?

Олег Жданов: Ядерным ударом – да, можно разрушить. Если будет применён ядерный заряд, дамба не выдержит, пролом будет обязательно.

Но вопрос – дадут ли Путину воспользоваться ядерным оружием. Думаю, что нет. Даже самые близкие приспешники Путина, например, Си Цзиньпин, категорически против применения ядерного оружия в этой войне. Параллельно с тем, как Путин убивается в Украине, пытаясь её завоевать, Китай продолжает строить довольно неплохие отношения с Беларусью, вкладывая в неё много денег и понимая, что она граничит с ЕС. А Китаю нужен плацдарм.

В Украине не получилось, не прошел китайский мирный план. Орбан сейчас таранит Евросоюз китайской мирной конференцией, пытаясь протолкнуть китайский мирный план. Если не получится, на этот случай у Китая есть запасной вариант – Беларусь. И разве нужна Си Цзиньпину ядерная помойка в центре Европы? Тем более, если говорить о Киевской или Каневской дамбах, которые практически рядом с границей с Беларусью.

Кстати, при ядерном взрыве образуется два облака. Первое – большой радиоактивный выброс. При Чернобыльской аварии оно ушло в Европу, в Голландию. А второе, малое радиоактивное облако пошло на Минск. Кто знает розу ветров и даст гарантию, куда будет дуть ветер в момент ядерного взрыва? Да никто.

Конечно, это "розовая мечта" Путина – применить тактическое ядерное оружие для устрашения. Но тактическое ядерное оружие в нашем случае не сыграет роли. Да, будут жертвы. Среди военных будет наибольшее количество жертв, но это не будет критично для армии.

Тактическое ядерное оружие рассчитано на то, чтобы пробить небольшую брешь, хотя бы в 2 км, в обороне противника, и через эпицентр ядерного взрыва, в этот прорыв, должны войти войска в средствах защиты и дальше развивать наступление вглубь обороны противника. Заходить и расходиться по флангам для окружения войск противника.

Конечно, если сбросить бомбу в 100 мегатонн, она сотрёт город-миллионник с лица земли. А если местность полузаселённая, то какой от этого эффект? Только поражающий фактор ядерного взрыва.

Розовая мечта Путина – применить ядерное оружие для устрашения / ua.depositphotos.com, УНИАН

Олег К.: Первые F-16 вот-вот будут в Украине. Что изменит их появление?

Олег Жданов: Всё зависит от количества. Президент сказал, что Дания первая передаст шесть F-16 до конца лета. Когда они придут – 20 июля или 31 августа, сказать невозможно. В любом случае, шесть самолётов не изменят практически ничего. Это будет лишь небольшое усиление системы противоракетной и противовоздушной обороны, потому что F-16 прекрасно адаптированы для работы в паре с комплексом Patriot: может или разведчиком служить и обнаруживать ракеты на дальних подступах, или может быть перехватчиком, если РЛС комплекса будет наводить самолёт на эти ракеты. В этом плане будет небольшое усиление и, возможно, выполнение отдельных огневых задач на каком-то отдельно взятом оперативном направлении. Больше эти шесть самолётов не потянут ничего.

Если бы нам дали 20 F-16, как обещают, до конца года, то тогда да, это будет практически целая авиационная бригада, она наделает шума. Она может даже на одном-двух оперативных направлениях кардинально изменить ситуацию на линии фронта в нашу пользу.

Главред: Когда Запад перестанет ограничивать дальность ударов по РФ? Насколько для России болезненны наши удары дронами и западными ракетами? Порой кажется, что ей это как укус комара слону.

Олег Жданов: Нет, это очень больно для России. РФ постоянно жалуется на нас Соединённым Штатам. И у меня такое ощущение, что никогда Штаты нам не разрешат. Видимо, между Байденом и Путиным существует какая-то договорённость.

Тут есть два нюанса:

Байден, как и Шольц, боится Путина. Очень хорошо сказала главный редактор Bild – "заячья трусость перед Путиным";

для США война России против Украины – это способ максимально ослабить Российскую Федерацию и сменить там политическую элиту, но ни в коем случае не допустить развала Российской Федерации.

Поэтому, если мы начнём широкомасштабное огневое воздействие на европейскую часть РФ, это вызовет социальный взрыв в России. Чем он закончится, никто не может предсказать. Но то, что центр ослабнет и начнут откалываться субъекты, когда поймут, что Москва не гарантирует безопасность и не управляет ситуацией, начнётся брожение и расползание по швам этого лоскута под названием "Российская Федерация". Вот этого больше всего боятся на Западе.

Ведь посмотрите, когда российская армия начинает проседать на линии фронта, как только у нас появляется какой-то намёк на успех, нам сразу обрезают поставки вооружений и Путину дают фору для того, чтобы он нашел "противоядие" нашим действиям. А потом мы опять мужественно преодолеваем наши трудности.

Создаётся впечатление, что Путину дают возможность полностью исчерпать боевой потенциал Российской Федерации. Чтобы он, как Старуха из сказки, остался у разбитого корыта. И тогда придёт Запад и предложит всё начать с чистого листа, но теперь на условиях Запада. Чем тогда махать Путину, ядерной дубиной? Пусть попробует, ему не дадут. А больше у него ничего не осталось: армии нет, военных запасов нет, экономика рушится, финансовая система висит на волоске. И Запад будет готов спасать Россию. И будет всё так же, как во все предыдущие времена: то американская тушёнка и сигареты Camel, как во Вторую мировую войну, то "ножки Буша", как в 1991-м, чтобы Россия с голоду не померла. Примерно то же самое будет сейчас. Но зато сменится политическая элита в Российской Федерации, и отношения с Западом начнутся с чистого листа.

Semen_senia: Какова вероятность того, что боевые действия в этом году прекратятся? Есть ли угроза заморозки войны с последующим ее возобновлением?

Олег Жданов: В этом году боевые действия точно не прекратятся. Даже президент Зеленский сделал шаг назад относительно второго саммита мира, который хотели провести до президентских выборов в США, то есть до ноября, даже с привлечением России. Видимо, на Западе сказали, что таких планов у них нет. И теперь Зеленский говорит, что в ноябре будет только готов план по проведению мирного саммита. Так что до инаугурации нового президента США, никто не будет даже разговаривать.

А там посмотрим, кто зайдёт в Овальный кабинет. Там возможны две дороги, абсолютно разные по своему характеру. Однако США перестраховались –поставки военно-технической помощи Украине передают под эгиду НАТО, создают там координационный центр, который будет координировать работу в формате Рамштайн. И деньги отдают в бюджет НАТО, чтобы, если придёт Трамп, он не смог до них дотянуться и сказать "стоп". Там 43 миллиарда долларов.

Вот-вот начнётся работа обновлённого Европарламента, и он на первом же сессионном заседании должен утвердить план помощи Украине на 50 миллиардов евро. Правда, он на 95% будет состоять из кредитов, которые придётся возвращать Украине.

Так что финансирование на 2025 год уже практически есть, координационный штаб есть. А это говорит о том, что Запад настроен на войну в долгую.

Запад настроился на войну в долгую, финансирование помощи Украины на 2025 год уже есть / Коллаж: Главред, фото: Белый дом

Вспомните, когда мы перешли к позиционной войне, когда наступление российских войск выдохлось после его стремительного начала, Байден в интервью на лужайке возле Белого дома сказал, что, если Путин хочет поиграть с Западом в войну в долгую, то пусть попробует.

А вот 2025-й вполне может быть годом нашего контрнаступления и, возможно, окончания активной фазы боевых действий и нашей победы.

Rika: К чему готовиться Украине, если победит Трамп? Что принципиально может измениться для нас?

Олег Жданов: Тут два варианта. Но начало будет одинаковое в любом случае – Трамп потребует немедленного прекращения огня и начала переговорного процесса. Если Украина не согласится, он нам "перекроет кислород" с деньгами и вооружениями. Но тут мы себя подстраховали, об этом говорили выше.

Если не соглашается РФ, то, поговаривают, Трамп может открыть чуть ли не ленд-лиз и дать нам столько оружия, сколько нужно, чтобы мы разгромили российскую армию на поле боя.

Трамп может дать Украине всё, что нужно для разгрома российской армии на поле боя / УНИАН

Уже из двух источников слышал одну и ту же фразу относительно Трампа, которая очень настораживает. Вспомните, как два помощника, седьмая вода на киселе в окружении Трампа, представили якобы "мирный план имени Трампа". И все начали его обсуждать. Но пресс-секретарь Трампа сказала хорошую фразу, однако эти слова все пропустили мимо ушей: этот план не имеет к Трампу никакого отношения, вы даже не представляете, что в голове у Трампа относительно разрешения конфликта в Украине.

А теперь, спустя почти полгода, эту фразу повторяет Орбан, который заявил, что у Трампа есть свой обоснованный план решения этого кризиса.

Главред: А почему это настораживает?

Олег Жданов: Потому что он непредсказуем. Для нас остановка войны – это отложенная война.

Путин так выстроил идеологию РФ, что получается, что две страны претендуют на одну историю. Так быть не может, это вековое противоречие. А он создал такую идеологию, при которой сосуществование двух государств – Украины и России – просто невозможно. И самое главное, что он смог вбить это в головы россиянам.

И сегодня, даже несмотря на то, что россияне устали от войны, у них плохая экономическая ситуация, стремительно растут цены на продукты, бензин и т.д., россияне говорят, что надо воевать. Посмотрите, в России засекретили, закрыли данные по производству бензина (это, кстати, к вопросу о том, насколько наши удары по территории РФ болезненны для неё). Там засекретили статистику по преступлениям в МВД. Колокольцев, министр МВД РФ, выступая на очередном брифинге, сказал: извините, ребята, но полный капец, бандитизм, организованные преступные группы, рост преступности на 75% только от ОПГ, на 36% рост преступности от применения оружия и взрывчатых веществ, всё валится. Это речь Колокольцева, она есть на сайте МВД РФ. Полиция не укомплектована, не хватает 152 тысячи человек. Потому что народ бежит, поскольку заставляют подписывать контракты. Таджиков набирают в полицию! Министр МВД Таджикистана гордится тем, что таджики, без российского гражданства, с таджикским паспортом, будут гонять резиновыми дубинками россиян.

Так что ситуация в России крайне тяжёлая. Фактически это колос на глиняных ногах. Если уже глава Центробанка Набиуллина признаёт, что все её меры не дали возможности хотя бы снизить рост инфляции, это значит, что для РФ всё складывается не самым лучшим образом.

Но при всей этой плохой ситуации россияне говорят, что нужно воевать, а то придут НАТО и "бендеровцы" и отнимут туалет на улице, тот деревянный сортир заберут и распилят на дрова. Вот это Путин вбил россиянам в головы! И теперь они во всём винят нас, потому что "проклятое НАТО напало на РФ в Украине, и там надо защищаться". Не Россию защищать, не границы своей страны, а в Украине надо защищаться от НАТО и "бендеровцев". И мы ещё, оказывается, виноваты, что у них такая плохая экономическая ситуация.

Поэтому говорить о том, что есть точки пересечения, и завтра можно садиться за стол переговоров, неуместно.

В Астане Путин сыпал заявлениями, как из рога изобилия. Среди прочего он сказал, что основанием для прекращения огня может служить вывод украинских войск с российской территории. А под "российской территорией" он имел в виду Херсонскую и Запорожскую области в их административных границах. И что, разве мы можем согласиться на переговоры нас таких условиях? Это же капитуляция!

Путину удалось даже больше, чем Ленину. Когда Ленин проводил большевистский переворот, он мечтал вырастить нового человека – советского человека, а затем построить новую общность именно на советском человеке. Но не получилось, и Союз развалился в конце концов.

А Путину удалось вывести новый тип человека – россиянин обыкновенный, который ненавидит всех и считает всех врагами, с которыми надо воевать и победить, и тогда они заживут красиво. А в том, что сейчас всё плохо, виноваты враги.

Путин вывел новый тип человека, который хочет воевать, чтобы НАТО и "бендеровцы" не отняли туалет на улице / скриншот

Главред: Получается, что Путин может сколько угодно надувать щёки, говорить, что всё в России хорошо, что она успешно переводит экономику на военные рельсы, но, по сути, там уже достаточно предпосылок для внутренней дестабилизации?

Олег Жданов: На заводах в Петербурге 14-летние юноши встали к станкам. Как в 1941 году, в блокадном Ленинграде. Вместо летнего отдыха школьников 14-18 лет поставили к станкам на двух предприятиях Питера. Вот вам ответ на вопрос о ситуации в Российской Федерации.

Ольга: На сколько ещё лет грозит затянуться война?

Олег Жданов: Всё зависит от Запада, от того, насколько он будет готов продолжать эту войну. Потому что мы воюем не за свой счёт, а за счёт Запада. И поставки вооружения, и финансирование – это всё война за счёт западных стран.

Тут два критерия.

Первый – сколько выдержит Российская Федерация. Там же может произойти что угодно, и в лучших традициях Российской империи может случится дворцовый переворот. Думаю, подушки в Кремле ещё есть, вилки в столовой есть, яд тоже есть (у них ещё химические институты по производству вирусов остались, значит, яды тоже смогут произвести). В лучших традициях Российской империи могут ликвидировать императора, такой вариант никто не отменял.

Элиты могут сменить Путина (тогда даже появится образ козла отпущения), прийти к Западу и сказать: "Ребята, это он виноват, он довёл". И тогда РФ сделает два шага назад и начнёт всё с чистого листа. Новые элиты отдадут всё, скажут, что им чужого не надо, попросят снять санкции, мир-дружба-жвачка, и всё сначала.

В этом случае война может закончиться внезапно.

В России может случиться дворцовый переворот, подушки и яды в Кремле еще есть / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Второй – когда устанет Запад тянуть эту лямку, понимая, что это может быть бесконечный процесс. Как минимум на три-пять лет точно России хватит, так оценили в НАТО её запасы техники и вооружения. Но не известно ещё, кто и как будет поддерживать Россию, кроме тех стран, которые уже поддерживают её.

А у Запада есть, как говорят шулера, "два туза в рукаве". Он может дать нам столько вооружения и такого, что вопрос разгрома российской армии на поле боя станет риторическим.

Главред: "Два туза в рукаве" есть, но Запад этого не делает, ждёт.

Олег Жданов: Гегемонию США никто не отменял. Все оглядываются на США. Пока Байден не скажет: "Ладно, давайте Украине самолёты", никто их не даст. Так было и с танками. Как только Байден сказал, что Штаты дадут Украине батальон Abrams, сразу полились рекой танки со всех западных стран. Поэтому всё упирается в США.

Главред: А когда, при каких условиях в США и Европе перестанут бояться разгрома России на поле боя и позволят ему случиться?

Олег Жданов: На этот вопрос нет однозначного ответа. Я бы сказал, что никогда. Не одно поколение политиков должно смениться, чтобы в политике выросли люди, которые не будут оглядываться на Российскую Федерацию, настолько глубоко РФ пустила корни в западную политику.

Пример – Шольц, который был министром финансов при Ангеле Меркель. Немецкая прокуратура копалась в 3 миллиардах евро, которые где-то там пропали или были использованы не по назначению. Мы не знаем всей подковерной борьбы. Правильно говорил Черчилль: когда русские бульдоги дерутся под ковром, не лезьте туда, ждите, кто выползет из-под ковра, с тем и будете договариваться.

Может быть, аналитик и расследовать Христо Грозев когда-нибудь наберётся смелости и обнародует список из более 600 политиков Европы, которые могут быть связаны коррупционными действиями с РФ. Он уже три года обещает сделать это, но почему-то этот список не публикует. Я так понимаю, что Россия покупала всех с потрохами. В этом плане она никогда не жалела ни сил, ни средств. Если РФ миллиард долларов в сутки получала за энергоносители, сейчас меньше – 700-800 миллионов, то даже если каждый месяц отстёгивать по 100 миллионов с этой суммы и покупать западных политиков, то какие проблемы.

Главред: А как Запад может дать нам всё, что нужно, если он никогда не перестанет бояться разгрома России?

Олег Жданов: Есть ещё и третья составляющая – электорат, который выбирает этих политиков. Как говорил дедушка Ленин, "идёт борьба единства и противоположностей". С одной стороны, зависимость от РФ и возможные коррупционные схемы, с другой – если не соответствовать настроениям электората, то можно проиграть следующие выборы и остаться вообще за бортом. А потерять власть для них – самое страшное. Потому они будут бороться сами с собой и выяснять, что лучше – пойти на поводу у Путина или нет. Орбану нечего бояться, он работает на Путина открыто, честно отрабатывает деньги те деньги, которые получает. А остальные всегда начинали в чем-то вилять.

Чешский президент Петр Павел никак не связан с Путиным, вот он и выдвинул инициативу с боеприпасами, Чехия обещает нам построить патронный завод, и уже у нас с чехами есть совместный проект по производству самоходных артиллерийских установок, также мы с ними сотрудничаем по боеприпасам и реактивным системам. У него никаких проблем.

С Францией всё сложно. Макрон хочет победить сам себя. Он хочет остаться в истории, хочет остаться у руля если не во Франции, то в европейской политике. Сначала Макрон пытался играть на стороне России, а теперь – на нашей стороне. Хотя играет сейчас он не очень активно, потому что французские атомные станции загружены российским ураном, а ядерные отходы из Франции везут поездами в Красноярск, где и захоранивают.

Но своя рубашка всегда ближе к телу. Ведь очевидно, что лучше – сохранить власть в своей стране или остаться другом Путина.

Главред: То есть сейчас успех Украины на поле боя стал залогом успеха европейских политиков на выборах?

Олег Жданов: Правильно. Идёт слом в европейском политикуме, переосмысление зависимостей, в которых эти политики находятся: либо они и дальше будут зависеть от РФ, либо потеряют власть в своей стране.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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