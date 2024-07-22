Россия начала стремительное наступление на Торецк: в ВСУ заявили о тяжелой ситуации

Военный рассказал, что оккупанты почти месяц ведут активное наступление на этом участке фронте.

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РФ наступает на Торецк / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 22 отдельная механизированная бригада

Командир взвода 95-й ОДШБр ВСУ Станислав Краснов заявил, что на Торецком направлении идут тяжелые бои. Оккупанты уперлись в многоэтажную застройку в районе Северного, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

По его словам, оккупанты примерно месяц ведут активное наступление на этом участке фронте. Бои продолжаются в районе населенных пунктов Железное, Северное и Южное.

"Особенно со стороны Шумов они наступают и уперлись в многоэтажную застройку в районе Северного, там ведут сейчас самые ожесточенные бои. Там местность смешанная: есть частично насаждения, лес, есть частный сектор и многоэтажная застройка. И там сейчас проходит линия обороны, идут постоянные пехотные и стрелковые бои", - рассказал военный в эфире КИЕВ24. видео дня

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что аналитики заявили об увеличении войска РФ на Харьковщине и усилении наступления. Аналитики Института изучения войны сообщили, что в течение нескольких дней войска РФ продолжали локализованные наступательные операции к северу и северо-востоку от Харькова.

Президент Украины Владимир Зеленский очертил потери ВСУ и России в ходе войны. Российские оккупанты не борются за выживание своего личного состава на фронте и бросают раненых на поле боя, подчеркнул президент. Однако, украинское командование должно минимизировать потери максимально.

В ВСУ заявили о критическом состоянии под Часовым Яром. До трассы остается всего 7-8 километров, а эта трасса является нашей основной логистической цепью, которая связывает Торецкую группировку войск с тылами, сообщил Павел Лакийчук.

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