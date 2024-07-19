Боеприпасы, оружие и учения ВСУ: Украина подписала еще два соглашения по безопасности

В рамках саммита Европейского политического сообщества Украина подписала документы со Словенией и Чехией о долгосрочной поддержке.

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В Министерстве обороны сообщили о результатах саммита Европейского политического сообщества / Коллаж: Главред, фото: Рустем Умеров, Минобороны

Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским приняла участие в саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. При участии министра обороны Украины Рустема Умерова удалось провести ряд двусторонних встреч с партнерами.

Как сообщают в Минобороны, Чехия, Словения, Сербия, Дания и Испания подтвердили свою готовность продолжать курс на поддержку Украины, а с двумя странами удалось подписать важные соглашения по безопасности.

Со Словенией Украина подписала соглашение о продлении военной поддержки на 10 лет, обучении украинских военных и сотрудничестве в финансировании оборонных проектов.

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Соглашение с Чехией предусматривает производство боеприпасов, стрелкового оружия, беспилотников и тяжелой техники, а также создание совместных предприятий. Кстати, украинская делегация провела встречу и с представителями оборонных компаний Великобритании.

"Украина не останется в одиночестве в своей борьбе. Наши международные партнеры поддерживают нас и понимают важность стабильной и безопасной Украины", - сказал Рустем Умеров.

Что такое Министерство обороны Украины? Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Подписание Украиной соглашений по безопасности - что известно

Напомним, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение по безопасности между Украиной и ЕС в ходе Саммита лидеров стран ЕС. Кроме того, соглашения о гарантиях безопасности для Украины были подписаны также с Литвой и Эстонией.

Накануне стало известно, что во время саммита НАТО в Вашингтоне Великое Герцогство Люксембург и Украина подписали взаимное соглашение по безопасности. Со стороны Украины соглашение подписал президент Владимир Зеленский, а со стороны Люксембурга - премьер-министр Люк Фриден.

В начале июля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Польши Варшаву с визитом, во время которого было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности.

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