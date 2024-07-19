Президент допускает возможность ухода со своего поста, но есть условие.

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Владимир Зеленский сказал, когда уйдет с поста президента / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, планирует ли сложить свои полномочия и уйти с поста главы государства.

В интервью BBC Зеленский сказал, что он допускает возможность ухода с поста президента.

"Но только после окончания войны", — сказал он.

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Зеленский был лидером Украины с 2019 года и на протяжении всего полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Хотя выборы должны были состояться в этом году, конституция Украины исключает возможность голосования во время военного положения.

В сентябре 2023 года Зеленский заявил, что украинское общество не готово тратить деньги на проведение выборов в то время, когда продолжается полномасштабная война. По его словам, люди готовы позволить парламенту или правительству выделять средства исключительно на оружие для ВСУ. Кроме того, в случае проведения выборов остается открытым вопрос безопасности.

Пойдет ли Зеленский на второй срок

В декабре 2022 года Зеленский заявил, что планирует оставаться президентом Украины до победы страны в войне против РФ.

"До нашей победы я точно буду президентом. А там - даже не думаю. Пока не думаю, не готов. Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили", - сказал Зеленский.

В сентябре 2023 года жена президента Елена Зеленская заявила, что не знает, будет ли ее муж баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах.

Ранее украинский гарант заявлял, что не сможет пойти на третий срок правления как это сделал генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. По его словам, это очень долго для правления.

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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