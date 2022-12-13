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"До победы буду президентом, дальше хочу пива и на море": Зеленский рассказал о планах после войны

13 декабря 2022, 09:26
Украинский президент поделился мыслями о том, каких обычных радостей жизни он бы хотел после победы.
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, что будет делать после войны/ Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал, что пока еще не обдумывает свое будущее после победы Украины в войне с Россией. Однако он пообещал, что до того момента будет оставаться на посту.

По его словам, он еще не готов думать, что будет дальше. Об этом лидер Украинского государства рассказал в спецвыпуске Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом в ответ на вопрос ведущего.

В то же время президент Украины поделился мыслями о том, каких обычных радостей жизни ему хотелось бы после победы.

"Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу", – сказал Зеленский.

Ранее глава Украинского государства Владимир Зеленский предложил стране-агрессору России начать вывод своих войск на Рождество. Он подчеркнул, что таким образом РФ покажет свои искренние намерения. Об этом он заявил во время своего выступления перед лидерами стран G7.

Также ранее Зеленский предупредил о возможном новом массированном обстреле Украины. Российские оккупационные войска не отказались от своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов по Украине говорит лишь о том, что враг к ним готовится, заявил Зеленский.

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