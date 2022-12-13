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Страны ЕС устроили демарш Макрону на фоне его заявлений о "гарантиях безопасности для РФ"

13 декабря 2022, 08:16
Ряд стран Европы официально выразил несогласие с идеей французского президента, о чем Францию уведомили соответствующими письмами.
Эммануэль Макрон
Страны Евросоюза устроили демарш Макрону из-за заявления о том, что России якобы нужно дать гарантии безопасности/ Офис президента Украины

Некоторые страны Европы возмутились из-за заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что якобы нужно договориться о "гарантиях безопасности для России после завершения войны против Украины". Страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония), а также Польша и Словакия устроили демарш Макрону.

О своем несогласии с позицией французского лидера они сообщили официальным письмам, присланным в Париж. Об этом сообщает Reuters.

Источники издания рассказали, что указанные страны отправили письма о демарше в директорат континентальной Европы французского МИДа в понедельник, 12 декабря.

Отмечается, что соответствующий демарш помогла организовать Чехия, которая председательствует в Совете ЕС. Однако доподлинно неизвестно, присоединилась ли она к такому дипломатическому шагу.

Страны ЕС в письме критикуют позицию о том, что со страной-агрессором РФ якобы нужно вести переговоры о безопасности в Европе, ведь Кремль уже четко показал, что он движется только к расколу и ослаблению Европы.

Что такое демарш

Демарш – это дипломатические меры государства, направленные на предостережение от определенных действий представителей другого государства или побуждение их занять определенную позицию, оказать поддержку и т.п. Демарш быть выражен в письменной или устной форме и содержать просьбу, предостережение или протест, пишет Википедия.

Скандальное Заявление Макрона

Ранее Макрон заявил, что России нужно предоставить гарантии в будущей системе безопасности в Европе (как раз в тот период, когда Кремль снова начнет мирные переговоры с официальным Киевом).

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко раскритиковал предложение Макрона. Он отметил, что это странно – пытаться удовлетворить убийцу вместо того, чтобы помочь жертве.

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины посол Курт Волкер подчеркнул, что переговоры с Кремлем нужно начинать с вывода войск РФ из Украины, а после завершения войны нашу страну нужно принять в НАТО.

В то же время государственный министр Министерства иностранных дел Германии Тобиас Линднер заявлял, что Россия уже имела гарантии безопасности от НАТО, но сама отказалась от них. Нет никаких признаков от РФ, что она действительно готова вести переговоры, подчеркнул Линднер.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не может быть переговоров с Россией за спиной Украины. Комментируя высказывания Макрона о предоставлении России гарантии безопасности, немецкий президент выразил мнение, что Макрон говорил "о будущем, о том, что может быть такая дискуссия после окончания войны, но отнюдь не как предложение для завершения войны".

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война в Украине вторжение России Эммануэль Макрон новости Франции
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