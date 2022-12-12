"Не будет переговоров": президент Германии резко ответил на заявление Макрона о гарантиях для РФ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не может быть переговоров с Россией за спиной Украины.
"Не будет переговоров без Украины и против Украины", - сказал Штайнмайер на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
Он также добавил, что это позиция США и европейских партнеров.
Комментируя недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении России гарантий безопасности, немецкий президент выразил мнение, что Макрон говорил "о будущем, о том, что может быть такая дискуссия после окончания войны, но отнюдь не как предложение для завершения войны".
"Поэтому не нужно распространять подозрения, что Франция, в отличие от Германии или Польши, готова к решению, которое может каким-либо образом навредить интересам Украины", - добавил он.
При этом Штайнмайер подчеркнул, что не обсуждал это лично с Макроном.
Скандальное заявление Макрона
Ранее Макрон заявил – России нужно предоставить гарантии в будущей системе безопасности в Европе (как раз в тот период, когда Кремль снова начнет мирные переговоры с официальным Киевом).
"Вы думаете, что когда мы проходили испытания, связанные с Эльзасом и Лотарингией [пограничные французские регионы, которые были практически 50 лет оккупированы Германией − Главред], мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь – это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам решать, на каких условиях, как и когда (проводить переговоры – Главред)", – рассказал Макрон.
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