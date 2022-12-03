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РФ нужно дать "гарантии безопасности", когда она вернется к переговорам с Киевом - Макрон

3 декабря 2022, 17:14

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил - нужно предоставлять гарантии безопасности для России в будущей структуре безопасности в Европе.

Путин, Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон / УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Французский президент Эмманюэль Макрон прямо заявил – России нужно предоставить гарантии в будущей системе безопасности в Европе (как раз в тот период, когда Кремль снова начнет мирные переговоры с официальным Киевом). Такое заявление политик рассказал в интервью французскому телеканалу TF1.

"Вы думаете, что когда мы проходили испытания, связанные с Эльзасом и Лотарингией [пограничные французские регионы, которые были практически 50 лет оккупированы Германией − Главред], мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь – это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам решать, на каких условиях, как и когда (проводить переговоры – Главред)", – рассказал Макрон.

В то же время, политик выразил мнение, что решение о переговорах между РФ и Украиной должен принимать Киев.

Кроме того, Макрон прямо говорил – он обсуждал вопрос гарантий безопасности с президентом США Джо Байденом во время своего недавнего официального визита в Вашингтон. И якобы лидеры США и Франции, с одной стороны, пришли к согласию о необходимости оказания дальнейшей помощи со стороны Запада Украине в противостоянии российской агрессии. В то же время западные политики, говорит Макрон, будут пытаться всеми силами усадить Москву за стол переговоров с Киевом.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее четко заявлял, что Украина не верит каким-либо заявлениям страны-агрессора России о "переговорах". Поэтому Киев будет продолжать проводить военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватили вражеские войска.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что контрнаступление сил обороны Украины будет продолжаться и зимой. По его словам, ВСУ не могут остановиться, иначе Запад устанет от войны, а Россия будет продвигать тему "диалога" на своих условиях.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока никаких переговоров Москвы и Киева не может быть. Он обвинил Украину в якобы "нежелании говорить с Россией", но не сказал, что Россия прикрывается "диалогом", чтобы получить паузу и потом пойти в новое наступление на украинское государство.

Другие новости:

Эммануэль Макрон новости Франции мирные переговоры с Россией
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