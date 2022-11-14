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Зеленский прибыл в освобожденный Херсон

14 ноября 2022, 11:45

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил НАТО и мировое сообщество за поддержку в борьбе с военной агрессией страны-оккупанта России.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прибыл в освобожденный Вооруженными силами Украины Херсон. Он сделал заявление о том, что украинские войска продолжают двигаться вперед для освобождения своих территорий и поблагодарил НАТО и иностранные государства за поддержку.

Как сообщает Reuters, украинский гарант приехал в Херсон в понедельник, 14 ноября.

Зеленский обратился военным ВСУ и сказал, что армия Украины продолжает двигаться вперед и готова к миру.

Зеленский в Херсоне
Зеленский в Херсоне / Скриншот 24 канал

"Мы продвигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", - сказал президент.

Также он поблагодарил Североатлантический альянс и мировые государства за поддержку Украины в борьбе с военной агрессией РФ.

Армия Украины освободила Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в Херсон, который с 3 марта находился под оккупацией России. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью и счастьем встречали украинских военных.

Вечером того же дня президент Владимир Зеленский заявил, что первыми в Херсон зашли специальные подразделения Вооруженных сил Украины. По его словам, Украина освобождает Херсон. Также он добавил, что армия продолжит деоккупацию других захваченных территорий.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина не намерена идти на сценарий якобы "заморозки войны" после освобождения Херсона. По его словам, ВСУ продолжат выполнять поставленные командованием задачи и освобождать оккупированные Россией украинские земли.

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