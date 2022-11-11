"Идет военная работа, тяжелая и мощная": в ВСУ сделали заявление о ситуации в Херсоне

Люди в Херсоне радуются появлению ВСУ в городе / Соцсети

Вооруженные силы Украины продолжают тяжелую и мощную работу по освобождению Херсона. Местные жители четко показывают свои поддержку украинским войскам. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского национального телемарафона UA Разом она рассказала о том, что появление флагов в городе означает, что Херсон – это Украина.

"Они (флаги, - ред.) означают, что Херсон - это Украина, это значит, что у херсонцев есть выдержка, которую мы всегда просим иметь во время военной операции и мы благодарны за то, что они выдержали этот момент и сейчас дают такие прозрачные намеки на то, что у нас будет не только хороший день, но и хороший сон", - сказала Гуменюк.

Как встречают ВСУ в Херсоне / Соцсети

Однако она не стала отвечать на вопрос, взят ли Херсон под контроль ВСУ. Работа украинских бойцов в городе продолжается. Военное командование просит соблюдать тишину. Местные жители действия армии поддерживают.

"Он и был нашим всегда, просто временно оккупирован. Сейчас идет военная боевая работа, она достаточно тяжелая и мощная. Но местные жители демонстрируют, что они поддерживают именно эту работу", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Ситуация в Херсонской области

9 ноября министр обороны оккупантов России Сергей Шойгу сделал заявление о выводе своих войск с правобережья Херсонской области, включая Херсон. Такое решение было принято в связи с неспособностью захватчиков обеспечивать свои силы в этой части региона. Россияне пытались бежать на левый берег Днепра.

10 ноября местные СМИ сообщили, что оккупанты РФ перед отступлением с Херсона взорвали котельные, объект облэнерго и телевышку. В городе были проблемы с мобильной связью.

Вечером и ночью в Херсонской области шли бои. Российская армия бежала на левый берег Днепра. ВСУ ее догоняла.

11 ноября в Сети стали публиковать фотографии с военными армии Украины в Херсоне. На здании Херсонской ОГА уже развевается украинский флаг. Генштаб официально заявлений по этому поводу не делал.

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