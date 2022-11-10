Войска РФ отступают из Херсона: взорвали котельные, телецентр и объект облэнерго – СМИ

В Херсоне наблюдаются проблемы с мобильной связью, она есть только возле Антоновского моста, рассказали жители оккупированного Россией города.
Оккупационные войска России перед отступлением из Херсона, похоже, подорвали котельные, объект облэнерго и телецентр, который находится возле телевышки. В городе по-прежнему наблюдаются проблемы со связью, она есть только в районе Антоновского моста.
Как сообщает местное издание Мост, о преступлениях оккупантов в Херсоне рассказали жители города.
В частности, они говорят, что российские захватчики перед отступлением из Херсона подорвали котельные и объект облэнерго. Также, по словам херсонцев, они подорвали телецентр возле телебашни. Сама телебашня осталась целой.
Кроме того, в Херсоне по-прежнему проблемы со связью – ее можно поймать только возле Антоновского моста.
Шойгу дал команду вывести войска РФ из Херсона и область
Руководитель министерства обороны оккупантов России Сергей Шойгу 9 ноября заявил, что войска РФ будут выведены с правобережья Херсонской области и переброшены на левый берег региона. Оккупанты должны убраться, в том числе, и из Херсона. Захватчики приняли такое решение в связи с неспособностью организовать снабжение своей группировки.
Замначальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что украинская армия на Херсонском направлении разрушила логистику врага и систему управления подразделениями войск России.
Оккупанты вынуждены были бежать. Пока нет информации о том, отступают ли реально захватчики из Херсона.
Президент Владимир Зеленский отметил, что ВСУ освобождают свои территории. Речь идет и о Херсоне с Херсонской областью.
Реализация планов Киева проводится в рамках режима тишины.
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