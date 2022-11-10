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Контрнаступление ВСУ в Херсоне: Зеленский заявил, что военные шаги будут выполняться в тишине

10 ноября 2022, 13:40

Украинский президент подчеркнул, что следующие шаги защитников Украины должны быть неизвестными для россиян.

Владимир Зеленский, украинские военные, ВСУ
Зеленский заявил, что военные шаги будут выполняться в тишине/ Офис президента Украины, 10-я горно-штурмовая бригада

Украинские военные освобождают от российских оккупантов территории нашего государства, в том числе и Херсон. Для этого они нуждаются в информационной тишине, чтобы каждый следующий шаг защитников Украины оставался неизвестным врагу.

Поэтому все планы рождаются в узком кругу и выполняются в тишине, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

"Я попытаюсь ответить, чтобы не отвечать. Спланированные военные шаги, они рождаются достаточно громко в узком кругу, но выполняются в тишине. Я бы очень хотел, чтобы это было неприятным сюрпризом для врага", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина работает над воплощением в жизнь серьезных шагов, которые будут иметь положительный результат.

Выход российских оккупантов из Херсона

Ранее Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

В то же время бывший командующий британской армией Ричард Даннатт отметил, что отступление российских оккупантов из Херсона станет стратегически серьезным шагом назад для России. Однако с тактической точки зрения это может быть в интересах РФ.

В издании SkyNews отмечают, что вчерашнее решение российского генералитета отдать приказ о выводе оккупационных войск из Херсона кажется "необходимым унижением". Российские оккупанты, оказавшись на западном берегу Днепра, теперь перед неприятным выбором ‒ остаться и медленно погибать под украинскими бомбардировками или отступать и дожить до следующих боев.

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