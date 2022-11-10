Учился в Харькове и служил в ВСУ: в Украине ликвидировали предателя из Донецкой области

Оккупант Папуна стал "грузом 200" в Украине / Фото УНИАН, facebook.com/irakli.komaxidze

В Украине был ликвидирован оккупант родом из Донецкой области. Александр Папуна когда-то служил в украинской армии, но потом переехал в России и переоделся в форму десантника-контрактника ВС РФ.

Предатель был ликвидирован 24 октября на украинской земле. Его смерть подтвердили и в стране-агрессоре. Об этом сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

"Вчера простились с ликвидированным 24 октября Александром Папуна", – написал 9 ноября глава городского округа Рефтинский Свердловской области РФ.

Обстоятельства гибели оккупанта не уточняются.

Образование Александр Папуна, вероятнее всего, получил в Харькове, а срочную службу проходил в рядах ВСУ / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Папуна был уроженцем Украины, проживал в Донецкой области. Образование, вероятнее всего, получил в Харькове, а срочную службу проходил в рядах ВСУ.

"Примерно к 2014 году его семья (он, мать, отчим и сводная сестра) перебралась в в Свердловскую область РФ, где он и стал российским десантником-контрактником. Предположительно, с 2015 года участвовал в боевых действиях на Донбассе, в составе российской группировки "Их там нет", – добавил Комахидзе.

51-летняя мать военнослужащего Наталья Левицкая – уроженка Мариуполя, проживает в городе Рефтинский Свердловской области.

26-летняя сестра предателя Полина тоже училась в Харькове и, вероятно, сейчас проживает там же.

Отчим Александр Левицкий – 50 лет, уроженец поселка Врадиевка Николаевской области Украины, работает в повахтенно в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

Как сообщал Главред, на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

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