На войне в Украине убиты или ранены более 100 тысяч военных РФ - Пентагон

В Пентагоне назвали число погибших в Украине оккупантов / Фото informnapalm.org, УНИАН

На войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

"Речь идет о числе убитых и раненых российских военных на уровне значительно больше 100 тысяч. Вероятно, то же самое - с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий", - генерал армии США, передает BBC.

По его оценкам, были также убиты около 40 тысяч мирных граждан Украины.

Милли не уточнил, каким образом он получил эти сведения.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек. По данным Генштаба ВСУ, потери России в Украине по состоянию на 9 ноября составили 77 950 человек.

Как сообщал Главред, Россия использует своих мобилизованных как пушечное мясо. Оккупант Алексей Агафонов рассказал об инциденте, когда на следующий день после прибытия на фронт в результате атаки Вооруженных сил Украины выжили только 130 из 570 мобилизованных.

Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

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