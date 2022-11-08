РФ за два дня под Угледаром потеряла больше морпехов, чем за первую чеченскую войну — Forbes

155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла более 60 солдат за два дня / Фото Минобороны РФ

Российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов, пишет Forbes.

Издание отмечает, что морская пехота является одним из лучших оставшихся войск РФ после восьми месяцев войны в Украине.

"Обреченная российская атака была нацелена на украинский гарнизон в Павловке, в 45 км к юго-западу от Донецка на Донбассе на востоке Украины. Гарнизон отразил атаку российских войск", - говорится в сообщении.

155-я гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота с лета этого года является основным российским соединением на этом участке. Эта бригада, базирующаяся во Владивостоке, находится в Украине с тех пор, как в конце февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Бригада численностью 3000 человек и сотнями танков Т-80, боевых машин БМП-3 и БТР-82, минометов и артиллерии входила в состав российских сил, которые безуспешно пытались захватить Киев в первые недели вторжения. В апреле бригада отступила из Киевской области в Беларусь, потом передислоцировалась на Донбасс, где бросила в бой оставшиеся батальоны между Егоровкой и Павловкой.

"В тех немногих местах, где наступают российские войска — Павловка, а также Бахмут — они понесут большие потери… и ничего не получают", — отмечает издание.

Как сообщал Главред, пропагандисткий Telegram-канал Grey Zone писал, что российские оккупанты из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ жалуются, что понесли огромные потери во время боя под селом Павловка на Донбассе. Они написали губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами на свое командование, которое обвиняют в том, что потеряли всего за четыре дня "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести".

Позже стало известно о том, что именно Министерство обороны РФ допустило большие потери среди морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота РФ. Однако в ведомстве пытаются убедить, что потери "не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными".

Аналитики Института изучения войны считают, что российские оккупанты находятся в ужасном положении в Павловке на угледарском направлении. На это указывает то, что российские военкоры продолжают критиковать Министерство обороны России. Само же ведомство сухо прокомментировало ситуацию на угледарском направлении.

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