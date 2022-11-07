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Погибли сотни оккупантов за 4 дня: морпехи РФ забили тревогу после огромных потерь на фронте

7 ноября 2022, 08:39

Захватчики написали гневное письмо губернатору и жалуются на командиров.

Российские военные
Морпехи РФ забили тревогу после огромных потерь на фронте/ Reuters, Радио Свобода

Российские оккупанты из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ жалуются, что понесли огромные потери во время боя под селом Павловка на Донбассе. Они написали губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами на свое командование, которое обвиняют в том, что потеряли несколько сотен человек всего за четыре дня.

Текст письма опубликовал Telegram-канал Grey Zone. Также об этом сообщали пропагандист РФ Александр Сладков и бывший советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.

В письме говорится о том, что морпехи за четыре дня потеряли "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести". При этом они отмечают, что такие потери понесли во время "непонятного наступления", которое оккупанты пытались провести на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.

Авторы письма утверждают, будто бы их командование этим наступлением хотело выслужиться перед своим высшим начальством. Виновными во всем они называют "генерала Мурадова и его корефана земляка Ахмедова". Морпехи отмечают, что первый якобы хотел заработать бонусы перед начальником Генштаба, а второй – получить героя России.

Оккупанты просят прислать к ним независимую от министерства обороны комиссию для расследования и жалуются, что их воспринимают как пушечное мясо.

Напомним, в российском городе Омск мобилизованные захватчики устроили массовое побоище на рынке, участие в котором принимали несколько десятков человек. На рынок они пришли из соседних поселков, где их расселили. Но оккупанты что-то не поделили, и словесный спор перерос в крупную драку.

Ранее сообщалось, что в России военный, который служит по контракту, наехал на военном Камазе на колонну солдат-срочников. Это произошло на полигоне в городе Мирный Архангельской области.

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