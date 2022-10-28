В РФ военный-контрактник наехал КАМАЗом на колонну срочников: есть погибшие

В РФ военный-контрактник наехал КАМАЗом на колонну срочников/ Reuters

В России военный, служащий по контракту, наехал на военном КамАЗе на колонну солдат-срочников.

Это произошло на полигоне в городе Мирный Архангельской области. Об инциденте пишут российские Telegram-каналы.

В результате погибли двое солдат. Один из них погиб сразу от удара грузовика, другой – в больнице. Еще 11 военных попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Известно, что виновнику наезда 22 года и его звали Исрапил. Других данных о контрактнике, по вине которого ппроизошла авария, пока не сообщается.

Также пока неизвестно о причинах ДТП. Военные следователи возбудили дело по данному факту.

Ранее сообщалось, что на войне против Украины погиб российский оккупант Илья Королев из города Полевский Свердловской области РФ. 29-летнего захватчика похоронили в его городе 26 октября. Жена погибшего призналась, что муж не хотел идти на войну, но она сама его вынудила.

Напомним, на войне в Украине ликвидирован 21-летний оккупант Игорь Урванцев из города Копейск Челябинской области России. У него осталась жена и 4-месячный ребенок. В некрологе написано, что копейчанин погиб "в ходе исполнения воинской обязанности".

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