"Иди, не будь трусом": россиянка сама выгнала мужа на войну против Украины и стала вдовой

Россиянка сама выгнала на войну мужа и стала вдовой/ e1.ru

На войне против Украины погиб российский оккупант Илья Королев из города Полевской Свердловской области РФ. 29-летнего захватчика похоронили в его городе 26 октября. Жена погибшего призналась, что муж не хотел идти на войну, но она сама его вынудила.

Россиянка рассказала, что муж после получения повестки боялся идти на войну, но она заявила ему: "Иди, не будь трусом, будешь защищать меня и наших детей". Теперь вдова Анастасия оправдывается, что тогда не думала, что так произойдет. Об этом рассказывают российские пропагандистские СМИ.

Оккупанта забрали в военкомат 27 сентября. На следующий день, 28 сентября, его вместе с другими мобилизованными отправили в Ростовскую область, где держали неделю.

Но уже через две недели – 12 октября – Королев погиб в Херсонской области.

Лишь после смерти захватчика россиянка вспомнила, что ее муж хоть и проходил 10 лет назад срочную службу, однако даже стрелять не умел.

Теперь вдова оккупанта волнуется, как она без него будет ухаживать за двумя детьми и выплачивать ипотеку. Россиянка рассчитывает, что РФ выплатит ей компенсацию за смерть мужа, и тогда она по крайней мере сможет рассчитаться с долгами.

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали на фронте заместителя командира вертолетного полка российских вооруженных сил Владимира Стрельченко. Высокопоставленного оккупанта сбили, когда он находился в самолете Ка-52.

Напомним, украинские военные поздним вечером 20 октября нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по переправе российских оккупантов, которую те построили через реку Днепр в Херсоне. Во время удара был уничтожен известный российский пропагандист Олег Клоков.

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