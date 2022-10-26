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"Людочка лишь сказала свои первые слова": ракета РФ убила в Лимане 1-летнюю девочку и всю ее семью

26 октября 2022, 21:09

В один миг погибли три поколения одной семьи. Тогда чудом выжил только отец, но позже он подорвался на мине.

Дети, ракета, ракетный удар
Вражеская ракета убила в Лимане 1-летнего ребенка и всю его семью/ Нацполиция Украины, УНИАН

В Лимане на Донетчине российские захватчики убили три поколения одной семьи, среди погибших – 1-летняя и 2-летняя сестренки.

Две вражеские ракеты прилетели во двор их дома 24 мая. На тот момент семья пряталась от российских обстрелов в погребе во дворе – именно туда и попали снаряды оккупантов. Историю гибели семьи рассказал проект Меморіал.иа.

В тот трагический день погибли три поколения одной семьи: сестры Людмила, Елена, Катя, их брат Саша, мама детей Виктория, бабушка Лена и дедушка Анатолий.

Отец детей Евгений в то время поехал заряжать телефон, что и спасло ему жизнь. Однако через несколько месяцев он погиб – в сентябре подорвался на мине в местном лесу.

1-летняя Людмила только начала говорить

Маленькая Людмила К. от рождения имела проблемы с ногами. Из-за этого она носила специальный корсет. Перед началом полномасштабной войны России против Украины девочка начала выздоравливать, и корсет сняли.

"Людочка лишь научилась ходить и начала говорить. Сказала свои первые слова – мама, папа, дай. 27 марта ей исполнился год... Она любила яркие игрушки, хорошо развивалась. Я должна была стать для нее крестной мамой", – вспоминает тетя погибшей девочки Кристина.

В Лимане погиб ребенок
Меморіал.иа

2-летняя Елена была маленькой модницей

Вместе с семьей погибла и сестренка Людмилы – 2-летняя Елена. Тетя рассказывает, что девочка была маленькой модницей. Она любила примерять мамины платья и надевала на себя обувь на каблуках. Елена любила, чтобы ей на ночь рассказывали сказки.

"Она уже говорила предложениями. Немножко стеснялась чужих людей, а среди своих играла без проблем", – вспоминает тетя.

В Лимане погиб ребенок
Меморіал.иа

Российские ракеты уничтожили почти всю семью. В Лимане остались только сестренка погибших детей от первого брака отца Диана, а также две тети – Кристина и Инна.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области полицейские спасли 8-летнего Богдана. Мальчик оставался один в районе, куда из-за вражеских обстрелов невозможно было добраться. Родители ребенка погибли во время артиллерийского обстрела.

Ранее сообщалось, что в Днепре из-за ракетного удара оккупантов погибла 25-летняя Инна Оданец. Беременная женщина вместе с мужем приехала на АЗС, когда там произошел взрыв. Инна сгорела в автомобиле заживо. Ее муж получил ранение, и в тяжелом состоянии находится в больнице.

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война в Украине вторжение России Лиман ребенок
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