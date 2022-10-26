"Обвиняет других в том, что хочет сделать сама": Столтенберг жестко ответил РФ по поводу "грязной бомбы"

"РФ обвиняет других в том, что собирается делать сама" - генсек НАТО о "грязной бомбе"/ Reuters, Telegram

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал абсурдными заявления России о том, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на собственной территории.

Он подчеркнул, что такие заявления страна-агрессор РФ использует как повод для эскалации войны. Об этом Столтенберг подчеркнул во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Николае Чуке.

"Мы видим, что Россия обвиняет Украину в подготовке к использованию радиологического "грязного оружия". Это – абсурд. Союзники отвергают эти ложные обвинения. Россия не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации войны", – заявил генсек НАТО.

Он отметил, что Россия часто обвиняет других в том, что собирается делать сама.

Также Столтенберг добавил, что союзники не уменьшат помощь Украине после таких заявлений РФ.

скрин

Фейк России о "грязной бомбе" в Украине

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции и рассказал придуманный Москвой фейк, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.

Позже Кулеба рассказал, как РФ опозорилась из-за вброса о "грязной бомбе". Он отметил, что украинским военным удалось сорвать спецоперацию РФ по распространению фейка о применении Украиной такого оружия.

Ранее Мусиенко отметил, что если российский диктатор Владимир Путин применит "грязную бомбу" против Украины, это повлечет за собой ответ Североатлантического альянса. НАТО в ответ может ударить по российским военным объектам.

Также Мусиенко отмечал, что Россия может применить "грязную бомбу" для удара по Украине. Это может произойти в Херсоне. Российские оккупанты могут заложить бомбу с детонатором и взорвать ее после своего ухода из зоны поражения. Но Каховскую ГЭС оккупанты пока не будут взрывать.

Читайте также: