"Обвиняет других в том, что хочет сделать сама": Столтенберг жестко ответил РФ по поводу "грязной бомбы"

Столтенберг назвал абсурдными обвинения Россией Украины в подготовке к применению такого оружия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал абсурдными заявления России о том, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на собственной территории.
Он подчеркнул, что такие заявления страна-агрессор РФ использует как повод для эскалации войны. Об этом Столтенберг подчеркнул во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Николае Чуке.
"Мы видим, что Россия обвиняет Украину в подготовке к использованию радиологического "грязного оружия". Это – абсурд. Союзники отвергают эти ложные обвинения. Россия не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации войны", – заявил генсек НАТО.
Он отметил, что Россия часто обвиняет других в том, что собирается делать сама.
Также Столтенберг добавил, что союзники не уменьшат помощь Украине после таких заявлений РФ.
Фейк России о "грязной бомбе" в Украине
Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции и рассказал придуманный Москвой фейк, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.
Позже Кулеба рассказал, как РФ опозорилась из-за вброса о "грязной бомбе". Он отметил, что украинским военным удалось сорвать спецоперацию РФ по распространению фейка о применении Украиной такого оружия.
Ранее Мусиенко отметил, что если российский диктатор Владимир Путин применит "грязную бомбу" против Украины, это повлечет за собой ответ Североатлантического альянса. НАТО в ответ может ударить по российским военным объектам.
Также Мусиенко отмечал, что Россия может применить "грязную бомбу" для удара по Украине. Это может произойти в Херсоне. Российские оккупанты могут заложить бомбу с детонатором и взорвать ее после своего ухода из зоны поражения. Но Каховскую ГЭС оккупанты пока не будут взрывать.
Читайте также:
- Израиль готов предоставить доказательства о лжи Ирана по поставкам РФ дронов - президент страны
- Ядерные учения под руководством Путина: РФ нанесла тренировочный удар по полигону на Камчатке
- "Грязная бомба и біополігони": Путин устроил истерику с байками о "угрожающую" Украину