"Грязная бомба и биополигоны": Путин устроил истерику с баснями про "угрожающую" Украину

Путин обвинил Украину в якобы планах по применению "грязной бомбы" / kremlin.ru

Распорядитель страны-агрессора России Владимир Путин присоединился к вымышленным рассказам о том, что у Украины якобы есть "грязная бомба", и Киев, дескать, "готов ее применить". По его словам, в украинском государстве якобы появляется "черный рынок", из-за чего "злодеи", мол, могут получить в свои руки ПЗРК и высокоточное оружие.

Как сообщает РБК, он рассказал о том, что Кремль, мол, "знает о планах" по "применению Украиной грязной бомбы".

"Известно и о планах использовать для провокаций и так называемую "грязную бомбу", - утверждает Путин.

Кроме того, по словам главы Кремля, на территории Украины якобы "появляется" некий "рынок черного оружия". Теперь, как кажется Путину, "есть риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов и высокоточного оружия".

Также Путин считает, что Украина, мол, превратилась в "полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивается оружием".

Фейки России о якобы "грязной бомбе" Украины

Руководитель министерства обороны государства-агрессора РФ Сергей Шойгу 23 октября взялся за телефон и стал названивать главам Минобороны США, Великобритании, Франции и Турции. В ходе бесед он рассказывал о новой пропагандистской выдумке Москвы – "грязной бомбе Украины". Однако россиянам никто не поверил.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обвинения РФ в адрес Украины о якобы наличии и готовности применить "грязную бомбу" – абсурд. По словам чиновника, у Киева нет такого оружия, а Москва продолжает тиражировать фейки.

Президент Владимир Зеленский полагает, что телефонные звонки Шойгу могут стать подготовкой России к провокации и эскалации войны.

Как полагает гарант, мир должен продемонстрировать максимально жесткую реакцию на такие заявления. Глава государства подчеркнул, что только Россия может применить ядерное оружие.

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