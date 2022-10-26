"Грязная бомба и биополигоны": Путин устроил истерику с баснями про "угрожающую" Украину

Кремль "обнаружил" в Украине еще и якобы "черный рынок оружия", из-за чего "злоумышленники" могут вооружиться, мол, ПЗРК и высокоточным оружием.
Распорядитель страны-агрессора России Владимир Путин присоединился к вымышленным рассказам о том, что у Украины якобы есть "грязная бомба", и Киев, дескать, "готов ее применить". По его словам, в украинском государстве якобы появляется "черный рынок", из-за чего "злодеи", мол, могут получить в свои руки ПЗРК и высокоточное оружие.
Как сообщает РБК, он рассказал о том, что Кремль, мол, "знает о планах" по "применению Украиной грязной бомбы".
"Известно и о планах использовать для провокаций и так называемую "грязную бомбу", - утверждает Путин.
Кроме того, по словам главы Кремля, на территории Украины якобы "появляется" некий "рынок черного оружия". Теперь, как кажется Путину, "есть риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов и высокоточного оружия".
Также Путин считает, что Украина, мол, превратилась в "полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивается оружием".
Фейки России о якобы "грязной бомбе" Украины
Руководитель министерства обороны государства-агрессора РФ Сергей Шойгу 23 октября взялся за телефон и стал названивать главам Минобороны США, Великобритании, Франции и Турции. В ходе бесед он рассказывал о новой пропагандистской выдумке Москвы – "грязной бомбе Украины". Однако россиянам никто не поверил.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обвинения РФ в адрес Украины о якобы наличии и готовности применить "грязную бомбу" – абсурд. По словам чиновника, у Киева нет такого оружия, а Москва продолжает тиражировать фейки.
Президент Владимир Зеленский полагает, что телефонные звонки Шойгу могут стать подготовкой России к провокации и эскалации войны.
Как полагает гарант, мир должен продемонстрировать максимально жесткую реакцию на такие заявления. Глава государства подчеркнул, что только Россия может применить ядерное оружие.
Другие новости:
- За возможным ядерным ударом по ОП должен последовать удар по РФ - Зеленский
- Испытания ядерного оружия в РФ провалились: СМИ выяснили планы Кремля
- Ядерные учения под руководством Путина: РФ нанесла тренировочный удар по полигону на Камчатке