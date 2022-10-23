"Россияне планируют сами": в Украине резко ответили на фейк Шойгу о "грязной бомбе"

Дмитрий Кулеба ответил на фейк Сергея Шойгу / Reuters, УНИАН

Заявления российского министра обороны Сергея Шойгу о якобы подготовке Украины к применению "грязной бомбы" прокомментировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он назвал абсурдом и ложью заявления российского министра обороны. Об этом Подоляк пишет в Twitter.

"На самом деле это "только грязные попытки оправдать очевидный ru-геноцид", - написал Подоляк.

Он также отметил, что это предполагаемый абсурд, в который уже никто не верит.

"Что мы слышали от России раньше? Обвинения в нацизме, разработке ЯЗ и подготовке боевых голубей", - подчеркнул советник главы ОП.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал очередную ложь России очень опасной.

Он напомнил в Twitter, что Украина является преданной стороной ДНЯО.

"У нас нет никаких "грязных бомб" и мы не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто винят других в том, что планируют сами", - добавил Кулеба.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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