Москва под прицелом: в Британии раскрыли цели ответных ядерных ударов США по РФ

По РФ могут нанести ответный ядерный удар / Reuters

В случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар.

Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Авторы узнали о существовании четырех сценариев ответа США и НАТО на применение Москвой ядерного оружия.

Ответный удар может быть нанесен по РФ, в том числе по Москве;

США и НАТО могут ударить по российским войскам на линии фронта в Украине;

Западные союзники не исключают ограниченный ядерный удар по оккупированному Крыму;

Может быть нанесен ответный ядерный удар по Черноморскому флоту РФ.

/ thesun.co.uk

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

Читайте еще: