Москва под прицелом: в Британии раскрыли цели ответных ядерных ударов США по РФ

Существуют четыре сценария ответа США и НАТО на применение Москвой ядерного оружия.
В случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар.
Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.
В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.
Авторы узнали о существовании четырех сценариев ответа США и НАТО на применение Москвой ядерного оружия.
- Ответный удар может быть нанесен по РФ, в том числе по Москве;
- США и НАТО могут ударить по российским войскам на линии фронта в Украине;
- Западные союзники не исключают ограниченный ядерный удар по оккупированному Крыму;
- Может быть нанесен ответный ядерный удар по Черноморскому флоту РФ.
Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.
"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.
Читайте еще:
- Яворовский полигон, выход на Крым и Полесье: Золотарев назвал цели РФ для удара ядерным оружием
- Угроза ядерного удара: зачем принимать йодид калия и в каких дозах
- Как повлияет на ход войны возможное применение Россией ядерного оружия: ответ эксперта