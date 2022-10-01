Как повлияет на ход войны возможное применение Россией ядерного оружия: ответ эксперта

Михаил Гончар: осмелится ли РФ применить ядерное оружие / Фото УНИАН, Reuters

В Украине идет только горячий фронт войны, и Россия не скрывала того, что ее целью является уничтожение Украины и откат к границам 1997 года.

В интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар отметил, что России это нужно, чтобы "снова вернуть под свое влияние страны бывшего Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи, то есть страны от Польши до Болгарии, которые являются членами НАТО и ЕС".

"Здесь проблема заключается в том, что война идет в Европе - это то, чего до конца не осознают ни в США, ни в самой Европе. В Украине - только горячий фронт этой войны, и Россия не скрывала того, что ее целью является не только уничтожение Украины, но и откат НАТО к границам 1997 года", - отметил эксперт.

"Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный справедливо заметил, что если 300 тысяч мобилизованных попрут, мы все равно их всех убьем, но для этого нужны силы и средства. В этом плане для нас важно вовремя получить эти средства. Как я уже говорил, стратегические ядерные силы применять против Украины Россия не будет, они предназначены для другого, но и тактическое ядерное оружие есть разное. Одно дело - ядерный боезаряд к миномету "Тюльпан" в 2 килотонны и другое - боеголовка "Искандера" в 50 килотонн, а это больше, чем Хиросима и Нагасаки вместе взятые. Однако ситуация довольно показательна", - обратил внимание военный эксперт.

Также Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

"Я понимаю, что российским военным скажут и они пойдут, но это не будет означать, что после удара для РФ будет открытое пространство для стратегического наступления. Ибо применением тактического ядерного заряда можно достичь лишь тактического преимущества (именно поэтому это оружие и называют тактическим). Потому это, скорее, средство запугивания, которое направлено не столько на ВСУ, сколько на политическое руководство государства. И если украинское руководство в феврале 2022 года, вопреки рекомендациям западных партнеров, не сбежало из Киева и держит удар, то и здесь Россию ничего другого не ожидает. Тем более, что терять нам нечего, потому что русские хотят нас убить на нашей же территории", - подытожил он.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

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