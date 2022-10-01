Рискнет ли Путин и какой будет "ответка" Запада: Михаил Гончар о перспективах ядерного удара

Владимир Путин еще не имеет окончательного решения по ядерному удару по Украине - Михаил Гончар / коллаж УНИАН, pixabay

На прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожал миру применением ядерного оружия. В частности, Путин заявил, якобы Запад "устроил ядерный шантаж" России, и добавил, что для защиты РФ будет "использовать все имеющиеся у себя средства".

В интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар рассказал о том, насколько реальна угроза ядерного удара со стороны России, способен ли Кремль на массированные ядерные обстрелы, какие последствия ждут Россию и Путина в случае применения ядерного оружия и как ядерный удар повлияет на ход войны в Украине.

Насколько, по вашему мнению, сейчас реальны угрозы России по применению ею ядерного оружия - готова ли РФ ее применить?

Стоит сначала разобраться, что именно мы подразумеваем под готовностью. Если морально-психологическую готовность уничтожать Украину и украинцев, не выбирая для этого средств — то да, они к этому готовы. Другое дело, когда речь заходит о техническом измерении этой готовности. Здесь нужно принять во внимание тот факт, что какими бы безумными не были кремлевские сидельцы, они прекрасно понимают, что реакция на их действия будет. В частности, Дмитрий Медведев написал, что реакция Запада будет такой, как обычно — Украины никому не жаль, жертвовать странами НАТО никто не собирается, поэтому особых последствий для России не будет.

Но на самом деле таким образом они зондируют возможную реакцию со стороны Запада, и это лишний раз подтверждает, что для них вопрос ядерного удара достаточно чувствителен. Все остальное - бравада.

Сразу уточню по технической проблеме у РФ - в чем она заключается? Россия не может запустить ядерные боеголовки или они не в том состоянии, как РФ об этом говорит?

В зависимости от того, о каком именно ядерном оружии идет речь - стратегическом или тактическом, есть соответствующие наработанные процедуры в силу специфики этих видов оружия. Это оружие массового поражения, которое особым образом хранится вследствие его природы и так же особым образом доставляется в зону боевых действий.

Соответственно, если речь идет о тактическом ядерном оружии, оно не может быть доставлено ближе к зоне боевых действий и уже там ждать принятия решения о его применении. Есть определенные регламенты и процедуры, которые носят не политический, а технический характер. И если бы у РФ была полная готовность к применению тактического ядерного оружия, они бы не запускали пропагандистскую кампанию о том, как превращают все в радиоактивный пепел - россияне делали бы это тихо и без шума.

А если они делают это с медийной кутерьмой, то это означает, что Кремль выходит, прежде всего, из попытки создать соответствующий политико-психологический эффект давления на Украину и Запад. Россияне хотят добиться необходимых уступок путем проекции угрозы применения ядерных средств. Собственно, того, чего они и хотели с самого начала - капитуляции Украины.

Для РФ это было бы вершиной успеха - мол, они лишь пригрозили применением ядерного оружия и этим добились уступок, то есть показали Украине и Западу "кузькину мать". Поэтому чем больше россияне медийно разгоняют все эти вещи, тем больше это свидетельствует об их неготовности применять тактическое ядерное оружие.

Недаром США говорят о том, что они не замечают каких-то движений в местах хранения ядерного оружия. Но это не значит, что стоит пренебрегать этой угрозой. Она есть, она реальна. Тем более, что Кремль сам загнал себя в тупик, и именно поэтому он сейчас активно, фактически в ежедневном режиме, тестирует реакцию Запада. В этом контексте стоит сказать, что та реакция Запада, которая нам медийно доступна, не является достаточной для того, чтобы остановить Кремль и лишить его перспективы применения тактического ядерного оружия. А заявление Байдена в одном из интервью о возможной реакции в соответствии с масштабом события - это вообще дополнительный стимул для РФ.

А есть ли у РФ возможность применения стратегического ядерного оружия?

Стратегические ядерные силы РФ предназначены для другого - для поражения ядерных сил и территорий вероятного противника (в данном случае - США и стран НАТО). И в виде межконтинентальных баллистических ракет нет смысла использовать это оружие против Украины, потому что мы совсем рядом с РФ. Но применение стратегических ядерных сил возможно в неядерном снаряжении. Габариты межконтинентальной баллистической ракеты - несколько десятков тонн веса плюс неядерная боеголовка весом около трех тонн, тогда как тактической - несколько тонн веса и боеголовка в несколько сотен килограмм.

Мы помним, что наиболее мощной ракетой с неядерной начинкой, что была применена Россией против Украины, была советская Х-22. Повторюсь, Россия постоянно зондирует реакцию Запада, поэтому может осуществить единичный запуск баллистической ракеты с подводной лодки, но с обычной боеголовкой, которая, например, может прилететь в какие-то символические места и нанести гораздо больше разрушений, чем это происходит после запуска "Калибров" или ракет типа Х. Тем более, что стратегические носители РФ применяет с самого начала "спецоперации" - когда мы видим сообщение о том, что ТУ-95 или ТУ-22М3 поднялись с аэродрома Шайковка, полетели в район Каспийского моря и совершили пуски по территории Украины, это и есть применением носителей стратегического ядерного оружия с неядерной начинкой.

Поэтому мы, понимая, что Кремль может блефовать, должны учитывать вероятность реального риска применения ядерного оружия. Потому что мы как неядерная страна, которая не имеет достаточно средств дальнего поражения, должны обращаться к западным партнерам, чтобы они изменили характер своего реагирования и перешли от привычных реактивных действий к превентивным.

Конечно, в последние дни просачивается информация о том, что США и Великобритания ведут активную непубличную дипломатию, разъясняя им возможные последствия. Но если диалог ведется при условии, мол, если вы примените, то будет то или иное, неизвестно, подействуют ли эти запреты на российскую сторону. Особенно, если есть публичные заявления о том, что Запад необязательно должен отвечать на применение Россией ядерного оружия такими же ядерными силами и это могут быть неядерные, то есть высокоточные средства. С одной стороны, как сказал Бен Ходжес, США может уничтожить Черноморский флот РФ, но эта реакция точно не будет той мерой, которая остановит Россию, потому что помимо Черноморского флота у РФ есть еще три других.

Вы сказали ранее, что РФ тестирует реакцию Запада. А для чего ей это нужно - какая у нее цель?

Учитывая реакцию Запада, РФ будет принимать окончательное решение по применению ядерного оружия. Например, если Черноморский флот будет уничтожен, для России это - допустимая потеря, в ее истории уже были случаи, когда этот флот был потерян. Как-то это пережили. А вот если США и Великобритания (вместе или по отдельности) нанесут ядерный удар по центрам принятия решений - это уже совсем другое дело. Этот вариант возможен, по крайней мере, на уровне риторики. Ведь Россия не только Украину пугает ядерным оружием. Лондон и Вашингтон вполне могут сказать Кремлю, мол, если там любят пугать ударами по центрам принятия решений, то и им ни один бункер не поможет. А это уже значительно больший риск, чем когда корыта Черноморского флота РФ пойдут на дно.

Мы не знаем, какие именно месседжи в течение последних дней были непублично посланы Кремлю. Но судя по тому, что Путин бежал из Кремля то ли на Алтай, то ли на Валдай, очевидно, что определенные западные месседжи они осмысливают.

Кремль думает, что делать дальше - "прекратить украинскую агрессию" нанесением ядерного удара или готовить армаду "пушечного мяса" и пускать ее на украинский фронт.

Если гипотетически Россия решится на нанесение ядерного удара, причем независимо от того, какими именно ракетами, как это может повлиять на ход войны в Украине? Может ли она перерасти в мировую и с применением ядерного оружия различными государствами?

Здесь проблема заключается в том, что война идет в Европе - это то, чего до конца не осознают ни в Соединенных Штатах, ни в самой Европе. В Украине - только горячий фронт этой войны, и Россия не скрывала того, что ее целью является не только уничтожение Украины, но и откат НАТО к границам 1997 года. Так же понятно, для чего это нужно РФ - чтобы снова вернуть под свое влияние страны бывшего Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи, то есть страны от Польши до Болгарии, которые являются членами НАТО и ЕС. Поэтому Россия особо не скрывает своих планов, но действует против Европы гибридными, а не военными методами. Если в Европе было бы адекватное осознание того, что война в Украине - это война в Европе, то позиция Запада должна была быть более проактивной.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный справедливо заметил, что если 300 тысяч мобилизованных попрут, мы все равно их всех убьем, но для этого нужны силы и средства. В этом плане для нас важно вовремя получить эти средства. Как я уже говорил, стратегические ядерные силы применять против Украины Россия не будет, они предназначены для другого, но и тактическое ядерное оружие есть разное. Одно дело - ядерный боезаряд к миномету "Тюльпан" в 2 килотонны и другое - боеголовка "Искандера" в 50 килотонн, а это больше, чем Хиросима и Нагасаки вместе взятые.

Однако ситуация довольно показательна. Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию. Я понимаю, что российским военным скажут и они пойдут, но это не будет означать, что после удара для РФ будет открытое пространство для стратегического наступления. Ибо применением тактического ядерного заряда можно достичь лишь тактического преимущества (именно поэтому это оружие и называют тактическим). Потому это, скорее, средство запугивания, которое направлено не столько на ВСУ, сколько на политическое руководство государства. И если украинское руководство в феврале 2022 года, вопреки рекомендациям западных партнеров, не сбежало из Киева и держит удар, то и здесь Россию ничего другого не ожидает. Тем более, что терять нам нечего, потому что русские хотят нас убить на нашей же территории.

Поскольку для нас это фактически ничего не изменит, как скоро, при условии использования ядерного оружия, может завершиться война в Украине?

Как показал опыт этих 7 месяцев, когда на Западе предсказывали, что мы продержимся несколько дней или, как максимум, несколько недель, эти прогнозы не оправдались. Так же будет и в дальнейшем - конечно, украинские и российские ресурсы несопоставимы, но, как говорил русский полководец Суворов: "Воюют не числом, а умением". ВСУ показали, как воевать умением. Поэтому и в дальнейшем так будет, тем более, что приобретен бесценный боевой опыт и не только сейчас, а в течение этих более 8 лет войны с РФ. Мы имеем потенциал для сопротивления и это касается не только ВСУ, но и всего народа Украины.

Боевые действия могут растянуться на много месяцев, но дальнейшая ситуация будет зависеть не столько от нас, сколько от того, что дальше будет делать Запад. И тут уже без вариантов - это будет тотальная экономическая блокада России.

Не такая как сейчас, когда санкции вроде есть, но газ понемногу идет и нефтепродукты продаются, есть экспорт и импорт, хоть и объемы значительно меньше. Но Россия все равно продолжает получать "горючее" для двигателя агрессии, то есть доходы в виде нефте-, газодолларов.

Потому при этих обстоятельствах Кремлю грозит блокада. И хоть они об этом еще не говорят, но чувствуют, что это может произойти. Конечно, можно говорить, что Китай не будет присоединяться к блокаде, как и страны Центральной Азии, но даже поведение этих стран уже становится более осторожным в отношении России.

Ограничится ли Россия лишь одним ударом - есть ли у РФ возможность наносить их массированно?

Конечно, тактических боеприпасов у них много. Они рассчитывают на то, чтобы, с одной стороны, малым эффектом достичь как можно больше, а с другой - не нарваться на ответный удар. Неслучайно РФ избегает множественности, потому что когда речь пойдет о какой-то серии ударов тактическим ядерным оружием, это будет совсем другая история. Ведь массированное применение будет выглядеть как попытка получения стратегического преимущества и тогда объектами для ответных действий будут не только отдельные тактические ядерные средства, но и стратегические. И именно этого Кремль, очевидно, опасается.

Для Запада, прежде всего для США, проблема заключается в том, что в случае, если они непропорционально и вяло будут реагировать, это будет расценено как слабость и, например, Китай может понять это как карт-бланш для своих действий против Тайваня (хоть там Пекин и не будет применять ядерного оружия). Также есть ряд стран, которые де-факто являются ядерными, но формально на этом не акцентируют внимания (Индия, Пакистан, Северная Корея), которые увидят реакцию Штатов и попробуют применить такое оружие самостоятельно. Ибо что тогда будет мешать Северной Корее ударить по Южной, а Индии и Пакистану свести счеты между собой?

Поэтому здесь США взвешивают последствия своей неядерной реакции на ядерную эскалацию России не только в контексте отношений между РФ и США или Украины и США, но и с точки зрения американского положения в мире. Поэтому многие в США (в частности в кругах, приближенных к Пентагону) говорят о том, что время стратегической двусмысленности для американской политики прошло и настало время называть вещи своими именами.

Могут ли страны-партнеры, в частности, США и Великобритания перехватить ядерные ракеты или сработать на опережение?

У Штатов и Великобритании есть такие возможности, но они касаются их территории, но не территории Украины. Поэтому мы и задаем вопрос о том, чтобы нам предоставили средства противовоздушной обороны. Например, Patriot могут перехватывать такие ракеты, хотя для этого есть и отдельные системы, которые нам не дают. Оперативно нам никто ничего не предоставит, потому что это довольно сложные системы и нужно время на их освоение, да и без американского персонала они не смогут быть эффективно использованы.

Другое дело, что ситуация, которая произошла с газопроводами "Северный поток" могла быть соответствующими диверсионными действиями. И сложно сказать, был ли это хитрый замысел россиян, чтобы сначала основные артерии, которые должны питать газом Европу, оказались поврежденными, а дальше что-то может случиться на норвежских добывающих платформах или с газопроводами из Алжира, которые идут через Средиземное море в Европу. Мол, появилась третья сторона, которая вредит и России, и Европе, указывая при этом на США (что уже имеет место).

Возможно и то, что это - определенное предупреждение для России. Мол, в случае, если вы что-то сделаете с ядерным оружием, последствия будут значительно большими, чем Россия себе их представляет, причем они будут носить комплексный характер. Я этого не исключаю, потому что сделать операцию по подрыву трубопровода, пусть там и небольшая глубина, потому что Балтийское море - это не Черное море, под силу силам спецопераций лишь нескольких стран. Или же это может быть глубокое киберпроникновение в систему управления газопроводом для того, чтобы поиграть с давлением и вызвать такую аварию.

Если гипотетически Россия нанесет ядерный удар, что будет дальше - станет ли это концом правления Путина и существования РФ как государства?

Сложно сказать. С учетом настроений российского общества, мгновенно это вряд ли произойдет. Мы видим, что севернокорейский режим спокойно существует с 50-х годов прошлого века. Он превратил свой народ в послушную аморфную массу, и в РФ мы уже видим тот же процесс. Но я бы не был сильно оптимистичным для путинского режима, потому что Ким Ир Сену, Ким Чен Иру и Ким Чен Ину легче править корейцами, ведь это моноэтническая страна. Другое дело - полиэтническая, поликонфессиональная Россия. Мы уже сейчас, на примере мобилизационных страстей, видим локальные выступления. И чем большей будет изоляция России, тем больше это будет напоминать некий котел с плотно закрытой крышкой, где рано или поздно народ начнет спрашивать о том, почему в течение последних полугода жизнь людей настолько изменилась.

Конечно, пока у российского правительства есть финансовая подушка и они могут печатать деньги, а также учитывая то, каким стало российское общество, это может растянуться во времени. Тем более, что начиная со времен царизма протесты в РФ всегда жестоко подавлялись и путинский режим готов действовать не менее репрессивно, чем его предшественники. Никто, в том числе Путин, не знает, где предел устойчивости его режима. На первый взгляд он монолитный, но именно то, что твердое и монолитное, как правило, наиболее хрупкое.

Несмотря на ту ядерную угрозу, которая сейчас наиболее остро ощущается, может у Украины появится возможность в будущем вернуть себе хотя бы частично ядерное оружие с целью самозащиты?

Эти решения будут приниматься и нами, и нашими партнерами в совершенно других условиях - после завершения войны. Более того, если мы сейчас начнем говорить о возвращении нам ядерного оружия, это даст еще больше аргументов России. Здесь стоит вспомнить период до 24 февраля, когда одним из аргументов для полномасштабного вторжения РФ было то, что Украина якобы пытается сделать ядерную бомбу. То ли обычную, то ли "грязную" и именно ее русские искали в Чернобыле и на ЗАЭС. В конце концов, они поняли, что это выглядит абсурдно, ведь все ядерные объекты в Украине находятся под контролем МАГАТЭ.

Какие подходы возобладают в будущем - сложно спрогнозировать. Могут считать, что Украине нельзя давать ядерное оружие, потому что она будет заниматься вопросами мести России и рано или поздно его применит - логику определенных кругов на Западе не сложно предугадать. Здесь, скорее, речь может идти о том, чтобы предоставить нам ядерный "зонтик", который имеют безъядерные члены НАТО. Почему же и говорят о присоединении Украины к НАТО, потому что это также будет означать и защиту от ядерной угрозы.

Вывод, который стоит сделать уже сейчас - Украине нужно ядерное оружие. Но мы не в состоянии реализовать эту амбициозную программу - для этого надо создать определенные условия.

В целом это возможно - мы видим, как тихо и незаметно это сделал Израиль, Пакистан, и сейчас многие "пороговые" страны, то есть достаточно развитые, которые имеют и финансовые, и технологические возможности, уже сделали для себя выводы. И думаю, что многие из них находятся на пути создания возможности, чтобы в случае непредвиденной ситуации быстро сделать себе ядерную бомбу. Таких стран в мире немало и они усвоили урок ядерного разоружения Украины.