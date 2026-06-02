Котенок преодолел 161 километр под капотом автомобиля и выжил

Маленький котенок пережил двухчасовую поездку под капотом автомобиля и был найден только на следующий день. Теперь пушистому ищут новый дом.

Животное незаметно забралось в автомобиль / Коллаж Главред, фото: Kennedy Township Police Department

Маленький котенок совершил невероятное путешествие по американскому штату Пенсильвания, проехав более 100 миль (около 160 километров) в решетке радиатора автомобиля. Несмотря на опасную поездку, пушистый пассажир остался жив и уже получил новую кличку.

Необычный случай произошел в Кеннеди-Тауншип. Как сообщили в местной полиции, правоохранители получили звонок от жителя, который обнаружил застрявшего в решетке радиатора котенка. Об этом пишет CBS News.

Неожиданная находка после долгой поездки

По словам начальника полиции Энтони Бруни, водитель возвращался домой из Мэриленда и по дороге сделал остановку в городе Бризвуд, чтобы перекусить. Именно там, предположительно, животное незаметно забралось в автомобиль.

Во время остановки прохожие заметили котенка возле машины и предупредили владельца.

"Несколько человек собрались вокруг его машины и сообщили ему, что под машиной прошло животное. Он заглянул под машину, осмотрелся, но никого не увидел. Он предположил, что котенок, вероятно, просто убежал", - рассказал Бруни.

Спасатели нашли испуганного путешественника / Фото: Kennedy Township Police Department

После этого водитель продолжил путь домой. Дорога заняла около двух часов, а о присутствии необычного пассажира он узнал лишь на следующий день, когда услышал доносящееся из автомобиля мяуканье.

Спасатели нашли испуганного путешественника

После вызова специалисты осмотрели автомобиль и обнаружили котенка внутри решетки радиатора. Несмотря на пережитое испытание, животное оказалось в хорошем состоянии.

Спасатели отметили, что котенок был напуган, но серьезных травм не получил. Для многих остается загадкой, как ему удалось пережить столь длительную поездку.

Сейчас малыша временно приютила соседка владельца автомобиля. По словам полиции, она позаботится о котенке до тех пор, пока для него не найдут постоянный дом.

Об источнике: CBS News CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

