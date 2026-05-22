Кот научился "говорить" и раскритиковал шумную музыку хозяйки

Кот, умеющий общаться кнопками, неожиданно раскритиковал музыку хозяйки. Забавное видео быстро стало вирусным в TikTok.

https://glavred.info/oddities/kot-nauchilsya-govorit-i-raskritikoval-shumnuyu-muzyku-hozyayki-10766945.html Ссылка скопирована

Кот освоил 19 речевых кнопок, выразил свое недовольство необычным сочетанием слов / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@bjornsbuttons

Вы узнаете:

Как кот научился выражать свои эмоции

Почему кот внезапно пожаловался на музыку

Как хозяйка отреагировала на его жалобу домашнего животного

Кот, научившийся общаться с помощью кнопок, неожиданно стал звездой TikTok после того, как эмоционально раскритиковал музыкальные вкусы своей хозяйки во время ее работы из дома.

26-летняя Амброзия Шорт из штата Вашингтон (США) включила музыку, чтобы сосредоточиться на удаленной работе, но ее 8-летний кот Бьорн оказался категорически против. Питомец, уже освоивший 19 речевых кнопок, выразил свое недовольство необычным сочетанием слов. Американка поделилась роликом в TikTok.

видео дня

По словам девушки, Бьорн давно не переносит музыку и раньше просто нажимал кнопку "злой", когда слышал громкие треки. Но после того как кот выучил новую кнопку "шумно", он начал использовать ее вместо прежней реакции.

Почему реакция кота удивила хозяйку

Амброзия призналась, что была поражена тем, насколько точно питомец попытался объяснить свои ощущения.

"Это новое сочетание слов меня, честно говоря, шокировало. Он пытался сказать мне, что это не просто раздражает его, а на самом деле причиняет боль его ушам", - рассказала американка.

По словам девушки, после этого она сразу выключила музыку.

"Обычно, когда он говорит "шумно", я просто убавляю громкость, но когда он сказал "шумно, больно", я не хотела рисковать повредить ему уши", - объяснила хозяйка кота.

Женщина призналась, что была поражена умениями своего кота / Фото: tiktok.com/@bjornsbuttons

Девушка также отметила, что Бьорн всегда был очень эмоциональным питомцем и никогда не скрывал своих чувств.

"Честно говоря, он никогда не любил музыку. Может, она была слишком громкой, а может, он просто больше любит классическую музыку, а я тут слушаю рэп", - пошутила Амброзия.

Видео с Бьорном стало вирусным в TikTok

Забавный момент попал на видео и был опубликован в TikTok-аккаунте Бьорна. Ролик быстро стал вирусным, собрав почти 600 тысяч просмотров и десятки тысяч лайков.

Пользователи соцсетей активно обсуждали реакцию кота и оставляли шутливые комментарии под видео:

"Это даже не просто шум, это шум, ОЙ!";

"Этот альбом отстой. Мне гораздо больше нравились их ранние работы";

"Я бы очень обиделся".

Смотрите в видео о том, как хозяйка научила кота выражать свои эмоции:

Ранее Главред писал о том, что кошка не узнала собаку после стрижки. Необычная реакция питомца удивила не только хозяйку, но и пользователей соцсетей.

Также сообщалось о том, что женщина впустила дикую лису в дом. Животное не только не испугалось, но и быстро освоилось в помещении, удивив девушку своим смелым поведением.

Вам может быть интересно:

TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред