Осталось всего два: Украина атаковала почти все крупные НПЗ в России

В этом году Украина почти повторила показатели ударов по НПЗ противника за весь 2024 год.

Украина нанесла удары по крайней мере по 24 из 33 российских НПЗ

Украина системно выбивает российскую нефтеперерабатывающую отрасль с начала полномасштабной войны: за это время Силы обороны нанесли 158 ударов по НПЗ РФ, и карта уязвимых объектов фактически опустела. Вне досягаемости украинских дронов остаются лишь два крупных завода — Омский и Ангарский, оба расположенные за Уралом.

По подсчетам издания "Вот так", под ударами оказались 24 из 33 российских нефтеперерабатывающих заводов, каждый из которых способен перерабатывать более миллиона тонн нефти в год. Это означает, что Украина поразила большинство ключевых элементов российской топливной инфраструктуры.

Больше всего атак получили Рязанский и Саратовский НПЗ — по 15 ударов на каждый. Именно эти предприятия Россия традиционно использует для обеспечения внутреннего рынка и военной логистики.

2025 год стал рекордным по количеству атак на российские НПЗ. Текущий год почти повторил показатели всего 2024-го, что свидетельствует о стабильной интенсивности украинских операций в глубине территории РФ.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди заявил , что Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории России, в частности по объектам нефтегазовой инфраструктуры. По его словам, расстояние в 1 500–2 000 км от линии фронта больше не является безопасным тылом для РФ, а украинские дроны способны поражать объекты по всей территории страны-агрессора.

Бровди подчеркнул, что приоритетными целями остаются нефтегазовые объекты, поскольку именно они обеспечивают финансирование российской войны против Украины. Он также отметил, что удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре являются "военно оправданными".

Отдельно командующий заявил, что одной из ключевых задач украинских сил является уменьшение возможностей противника для наступления и нанесение ему потерь, превышающих темпы пополнения.

Как сообщал Главред, в Сизране Самарской области РФ прогремели взрывы. После атаки дронов вспыхнул пожар. Местные жители сообщают, что горит одна из установок переработки нефти на Сизранском НПЗ. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что Сизрань атаковали БПЛА. По его словам, двое человек погибли.

Кроме того, ночью на 20 мая в районе Кстово Нижегородской области был поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез". По данным Генштаба, повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, после чего возник пожар.

Напомним, удары по российским НПЗ могут вызвать эффект домино для нефтяной отрасли РФ, поскольку Кремль рискует потерять не только экспортные возможности, но и часть нефтедобывающей инфраструктуры. Эксперт Максим Гардус пояснил, что консервация скважин в случае остановки переработки способна вызвать долгосрочные проблемы для российской экономики.

Об источнике: Вот так "Вот Так" (vot-tak.tv) — это крупное независимое русскоязычное информационное медиа (телеканал, сайт и сеть социальных сетей), созданное как международный проект под эгидой Польского национального телевидения (TVP). Проект запущен в 2017 году как русскоязычная новостная программа на базе независимого телеканала "Белсат" (Belsat TV), который финансируется МИД Польши и международными донорами. Цель создания — противодействие официальной государственной пропаганде России и Беларуси, предоставление объективной, оперативной и свободной от цензуры информации для русскоязычных жителей Восточной Европы, Прибалтики и Центральной Азии. Физический офис и студии расположены в Варшаве (Польша). В штате работают журналисты, редакторы и аналитики из Украины, Беларуси, России, Казахстана и Польши. Основной платформой распространения контента является YouTube-канал "ВОТ ТАК" (у него более 1,85 млн подписчиков и "Золотая кнопка"), где ежедневно выходят утренние и вечерние прямые эфиры, аналитические программы, интервью с экспертами и краткие новости. Запущены специализированные суббренды и YouTube-каналы для конкретных стран, например, "Вот Так. Moldova", а также редакции для Казахстана, Армении, Грузии и Азербайджана. Сайт издания заблокирован Генеральной прокуратурой РФ на территории России. Министерство юстиции РФ внесло проект "Вот Так" в реестр "иностранных агентов", а материнская структура ("Белсат") признана в России "нежелательной организацией". В Беларуси материалы проекта признаны "экстремистскими".

