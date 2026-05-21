Собрали более 1700 реликвий: на Львовщине установили уникальный рекорд Украины

В Национальном реестре рекордов зафиксировали уникальное достижение.

https://glavred.info/ukraine/sobrali-bolee-1700-relikviy-na-lvovshchine-ustanovili-unikalnyy-rekord-ukrainy-10766717.html Ссылка скопирована

Рекорд в Дрогобыче / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/vetrova.lana.2025

Кратко:

В Дрогобыче установили национальный рекорд

Зафиксировано 1713 уникальных вышитых рушников на одной локации

Все рушники неповторимы

В Дрогобыче на Львовщине зафиксировали новый национальный рекорд Украины. На одной локации собрали наибольшее количество вышитых рушников в рамках акции "Мамин рушник". Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Инициативу реализовали при участии школьников, студентов, педагогов и жителей общины, которые приносили вышитые рушники из собственных семейных коллекций. Часть экспонатов является настоящими семейными реликвиями, передаваемыми из поколения в поколение.

видео дня

Организаторы планировали собрать около 1500 рушников, однако результат превзошел ожидания. Официально зафиксировано 1713 уникальных вышитых рушников.

В Национальном реестре рекордов подчеркнули, что ни один из них не повторяется, ведь каждый имеет свой орнамент, технику исполнения и историю.

"Зафиксировано 1713 старинных и современных аутентичных рушников. И ни одного повтора, ведь каждый из них уникален: магическая геометрия и растительные мотивы Бойковщины и Галичины переплелись со своеобразными техниками вышивки, присущими разным уголкам нашей страны. От этого вышитого разнообразия чувствуешь трепет в сердце. Это — тысячи часов труда наших мам и бабушек, собранных в одну живую невероятную экспозицию", - заявила Лана Ветрова.

Изначально акцию планировали под названием "Бабушкин рушник", однако в итоге организаторы остановились на варианте "Мамин рушник", подчеркнув символичность и близость образа матери для каждого украинца. Мероприятие приурочили ко Дню вышиванки, который ежегодно отмечают 21 мая.

Рекорды Украины - последние новости

Как сообщал Главред, 17 мая в поселке Схидница на Львовщине зафиксировали новый рекорд Украины. Местный массажист-реабилитолог Роман Мальчевский непрерывно выполнял массаж стоп в течение 12 часов.

Украинская певица Тина Кароль во время благотворительного онлайн-стрима установила новый рекорд Украины, простояв в планке 1 час 54 минуты. Изначально артистка планировала выдержать нагрузку в течение 4 часов, однако завершила упражнение раньше.

Кроме того, украинский пилот с позывным "Халк" установил мировой рекорд в сфере противодействия беспилотникам, уничтожив сразу два российских "Шахеда". Перехват произошел на расстоянии около 500 км от точки запуска, что стало уникальным случаем в мировой практике борьбы с дронами.

Читайте также:

Национальный реестр рекордов Украины Национальный реестр рекордов Украины — это главная организация в стране, которая занимается регистрацией и сертификацией выдающихся достижений. Реестр фиксирует рекорды в самых разнообразных категориях: от спорта и технологий до массовых мероприятий и природных аномалий. Реестр отметил, что 2025 год стал рекордным по количеству поданных заявок за все время полномасштабной войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред