Собрали более 1700 реликвий: на Львовщине установили уникальный рекорд Украины

Кратко:
- В Дрогобыче установили национальный рекорд
- Зафиксировано 1713 уникальных вышитых рушников на одной локации
- Все рушники неповторимы
В Дрогобыче на Львовщине зафиксировали новый национальный рекорд Украины. На одной локации собрали наибольшее количество вышитых рушников в рамках акции "Мамин рушник". Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Инициативу реализовали при участии школьников, студентов, педагогов и жителей общины, которые приносили вышитые рушники из собственных семейных коллекций. Часть экспонатов является настоящими семейными реликвиями, передаваемыми из поколения в поколение.
Организаторы планировали собрать около 1500 рушников, однако результат превзошел ожидания. Официально зафиксировано 1713 уникальных вышитых рушников.
В Национальном реестре рекордов подчеркнули, что ни один из них не повторяется, ведь каждый имеет свой орнамент, технику исполнения и историю.
"Зафиксировано 1713 старинных и современных аутентичных рушников. И ни одного повтора, ведь каждый из них уникален: магическая геометрия и растительные мотивы Бойковщины и Галичины переплелись со своеобразными техниками вышивки, присущими разным уголкам нашей страны. От этого вышитого разнообразия чувствуешь трепет в сердце. Это — тысячи часов труда наших мам и бабушек, собранных в одну живую невероятную экспозицию", - заявила Лана Ветрова.
Изначально акцию планировали под названием "Бабушкин рушник", однако в итоге организаторы остановились на варианте "Мамин рушник", подчеркнув символичность и близость образа матери для каждого украинца. Мероприятие приурочили ко Дню вышиванки, который ежегодно отмечают 21 мая.
Рекорды Украины - последние новости
Как сообщал Главред, 17 мая в поселке Схидница на Львовщине зафиксировали новый рекорд Украины. Местный массажист-реабилитолог Роман Мальчевский непрерывно выполнял массаж стоп в течение 12 часов.
Украинская певица Тина Кароль во время благотворительного онлайн-стрима установила новый рекорд Украины, простояв в планке 1 час 54 минуты. Изначально артистка планировала выдержать нагрузку в течение 4 часов, однако завершила упражнение раньше.
Кроме того, украинский пилот с позывным "Халк" установил мировой рекорд в сфере противодействия беспилотникам, уничтожив сразу два российских "Шахеда". Перехват произошел на расстоянии около 500 км от точки запуска, что стало уникальным случаем в мировой практике борьбы с дронами.
Национальный реестр рекордов Украины
Национальный реестр рекордов Украины — это главная организация в стране, которая занимается регистрацией и сертификацией выдающихся достижений.
Реестр фиксирует рекорды в самых разнообразных категориях: от спорта и технологий до массовых мероприятий и природных аномалий.
Реестр отметил, что 2025 год стал рекордным по количеству поданных заявок за все время полномасштабной войны.
