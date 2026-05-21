Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

Руслана Заклинская
21 мая 2026, 17:44
Заявления о возможном наступлении со стороны Беларуси вынуждают Украину укреплять границу и готовиться к различным сценариям эскалации.
Начнет ли РФ вместе с Беларусью новое наступление на Киев и Чернигов

О чем идет речь в материале:

  • Какие сценарии возможного наступления с территории Беларуси
  • Существует ли реальная угроза нового вторжения с севера
  • Какую роль в планах Кремля может играть Беларусь

Россия не оставляет попыток втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины. На этот раз аппетиты Кремля выросли и, помимо подготовки повторного наступления на северные регионы Украины, Путин рассматривает Беларусь как плацдарм для военной операции против одной из стран НАТО.

Главред узнал, какие сценарии возможного наступления с территории Беларуси, как реагирует на эти угрозы Украина и существует ли реальная опасность нового вторжения с северного направления.

Каковы планы РФ относительно наступления на севере

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил об усилении украинских сил на Черниговско-Киевском направлении из-за угрозы возможного нового наступления России. По словам главы государства, украинские военные, разведка, СБУ и МИД детально изучили информацию о возможных наступательных действиях врага со стороны Беларуси и Брянской области РФ.

Зеленский сообщил, что украинская разведка зафиксировала пять сценариев наступления, которые Россия может готовить с территории Беларуси. В связи с этим Украина уже готовит ответы на каждый из потенциальных вариантов действий противника.

"Украина обязательно защитит себя, и сейчас наша задача — укрепить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал", — подчеркнул глава государства.

Президент 15 мая отметил, что Украина располагает информацией о контактах между Кремлем и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. По словам Зеленского, Россия рассматривает возможность атак как на Черниговско-Киевское направление, так и потенциально на одну из стран НАТО с территории Беларуси.

Накануне об угрозе нового наступления РФ со стороны Беларуси заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, российский Генштаб планирует наступательные операции с севера Украины.

"Возможные операции на севере – это реально. Мы знаем эти данные о том, что российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера. Это значит, что фронт еще увеличится", – сказал он в интервью "Милитарному".

Какие дипломатические шаги предпринимает Украина в отношении Беларуси

Отдельно глава государства поручил Министерству иностранных дел Украины подготовить дополнительные дипломатические меры воздействия на Беларусь, которую Россия пытается втянуть в войну еще глубже.

На фоне роста напряженности Украина также активизирует работу с белорусской оппозицией. Министр иностранных дел Андрей Сибига назначил эксперта по белорусскому направлению Ярослава Черногора послом по особым поручениям по вопросам демократических трансформаций, взаимодействия с демократическими силами и национальными движениями недружественных стран, сообщила "Европейская правда".

В то же время агентство Bloomberg сообщило, что США призывают Украину и европейских партнеров рассмотреть возможность смягчения отдельных ограничений на импорт белорусских калийных удобрений. В Вашингтоне считают, что это могло бы частично уменьшить зависимость Минска от Москвы.

Что говорит Лукашенко об учениях и войне против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Беларусь не планирует воевать с другими государствами, если ее не втянут в "конфликт". По его словам, которые передает российское ТАСС, в случае агрессии страна "церемониться не будет".

Он также прокомментировал совместные с Россией учения ядерных сил, отметив, что белорусские военные якобы успешно отработали пуски из ОТРК "Искандер-М", а организационная часть тренировок прошла без сбоев.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не намерена втягиваться в войну против Украины. В то же время он отметил, что страна может быть вовлечена в "конфликт" в случае прямой агрессии против ее территории.

Также он заявил о готовности к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским в любой точке Беларуси или Украины для обсуждения двусторонних отношений.

Кого на самом деле рассматривает в качестве цели Кремль

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.) Игорь Романенко предполагает, что останавливаться лидер России Владимир Путин не планирует, однако развитие событий может пойти по другому сценарию.

"Путин без войны не сможет, это для него политическая, а может и не только, смерть. Он это хорошо понимает. Поэтому будет ее продолжать, ведь воевать же где-то нужно, чтобы "глубинный народ" направлять на такую жизнь. И это может быть гибридная война. То есть не широкомасштабная, а, например, война с одной из небольших стран НАТО. Скорее всего, стран Балтии. По этому поводу существуют разные варианты, в том числе и через Сувальский коридор", — сказал эксперт, пишет ТСН.ua.

По словам Игоря Романенко, именно поэтому тема возможного вовлечения Беларуси в войну в последнее время активно появляется в информационном пространстве, что заставляет Украину дополнительно усиливать контроль на севере.

"Угроза открытия северного фронта с территории Беларуси существует, но она может касаться не столько Украины, сколько одной из стран Балтии, куда Путин может направиться для ведения гибридной войны. Самый главный вопрос: а собрали ли там россияне столько ресурсов, чтобы начать боевые действия с территории Беларуси? На данный момент — нет. Поэтому можно хоть каждое утро поднимать этот вопрос, но я считаю, это нецелесообразно делать, чтобы не лить воду на мельницу российской пропаганды", — подчеркнул Романенко.

В то же время эксперт подчеркнул, что риски с белорусского направления должны оставаться под постоянным контролем, однако ключевые усилия Украины должны быть сосредоточены на востоке и укреплении Сил обороны.

Что происходит на учениях РФ и Беларуси

На фоне этих заявлений 18 мая Минобороны Беларуси объявило о начале совместных с РФ учений по боевому применению ядерного оружия. В маневрах принимают участие ракетные войска и авиация, а военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их возможному применению.

В Минобороны Беларуси заявили, что главная цель учений — повышение готовности военных к применению современных средств поражения. Также будут проверять способность личного состава действовать в неподготовленных районах и выполнять задачи со скрытым перемещением на значительные расстояния.

Во время учений белорусские и российские военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и подготовку их к применению. В Минобороны Беларуси подчеркнули, что маневры якобы не направлены против третьих стран и не представляют угрозы для региона.

Между тем в России 19 мая также стартовали масштабные ядерные учения, которые продлятся до 21 мая. По данным Минобороны РФ, к ним привлечено более 64 тысяч военнослужащих, более 7800 единиц техники, более 200 ракетных установок, 140 самолетов, а также 73 корабля и 13 подводных лодок.

В РФ заявили, что в рамках учений в Беларусь доставили ядерные боеприпасы для комплексов "Искандер-М". Также сообщается об участии стратегической авиации, флота и ракетных войск.

По информации мониторинговых каналов, на белорусский аэродром Мачулищи могут перебросить российские истребители МиГ-31К, а также стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. На фоне этих учений в Украине призывают внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Какова истинная цель ядерных учений в Беларуси

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что проведение ядерных учений является демонстрацией глубокого влияния Кремля на Беларусь, которую Россия фактически рассматривает как подконтрольную территорию. По его словам, несмотря на заявления Минска о многовекторности, белорусская армия находится под существенным влиянием Москвы из-за лояльного военно-политического руководства.

По мнению главы ЦПД, под прикрытием таких учений Кремль использует Беларусь как инструмент гибридного давления на страны ЕС, пытаясь запугать Европу возможностью ядерной эскалации. Конечная цель, по его оценке, заключается в распространении страха в европейских обществах, ослаблении поддержки правительств стран ЕС и усилении политических сил, выступающих за сближение с Россией.

"Что касается Украины — эта операция малоэффективна для нашего общества", — добавил Коваленко в комментарии РБК-Украина.

Существует ли реальная угроза наступления из Беларуси

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главреду отметил, что тема возможного вторжения с белорусского направления регулярно появляется в информационном пространстве, однако пока нет признаков подготовки к какой-либо масштабной операции. На границе не фиксируется скопление ни российских, ни белорусских войск и техники.

Ступак отметил, что вероятность агрессии с территории Беларуси сейчас близка к нулю, хотя ситуация может измениться быстро, поэтому украинские службы постоянно отслеживают это направление. Эксперт подчеркнул, что ключевым индикатором опасности могло бы стать развертывание крупной группировки войск вблизи украинской границы, однако сейчас этого не наблюдается.

"Лукашенко будет избегать втягивания в войну. Ему это неинтересно. Трамп только-только начал вытаскивать Лукашенко из запыленной вонючей санкционной кладовой, где тот провел уже более 10 лет... Однако есть Путин, который может надавить на Лукашенко, сломить его, заставить. Когда это произойдет, да и произойдет ли вообще – пока понимания всего этого нет", – подчеркнул Ступак.

Отдельно Ступак обратил внимание на сложность потенциального наступления с севера Украины из-за укрепления границы, заминированных участков и рельефа местности, который затрудняет быстрое продвижение войск. По его мнению, даже в случае эскалации ситуация будет существенно отличаться от 2022 года.

Эксперт также подытожил, что белорусская армия не имеет боевого опыта и ограниченные возможности для участия в крупномасштабных операциях, что дополнительно снижает эффективность потенциального наступления с этого направления.

Может ли РФ осуществить наступление из Приднестровья

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Владислав Селезнев в комментарии Главреду проанализировал активизацию России на молдавском направлении, в частности из-за раздачи российских паспортов в непризнанном Приднестровье. По его словам, Кремль может использовать этот регион как потенциальный источник мобилизационного ресурса, как инструмент информационного давления и как повод для политических заявлений о "защите граждан РФ".

"Но вопрос в другом: какими силами, какими ресурсами и какими возможностями Путин сможет реализовать продвижение своих штурмовых отрядов или десантных подразделений для создания мощной группировки на территории Приднестровья, которая будет угрожать Одесской области? На сегодняшний день таких ресурсов у Путина нет. И в обозримой перспективе их не ожидается, ведь все, что у него есть, он бросает в огонь войны на фронте", — подчеркнул эксперт.

Отдельно он подчеркнул, что военная группировка РФ в Приднестровье является незначительной и не имеет достаточного боевого опыта и современного вооружения для ведения полноценных боевых действий. Поэтому реальная угроза для Украины с этого направления является незначительной и касается преимущественно возможных диверсионных или провокационных действий.

Какова ситуация на границе с Беларусью

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона, что на всей протяженности украинско-белорусской границы продолжается возведение укреплений из-за потенциальных угроз со стороны Беларуси или России. По его словам, работы по укреплению этого направления ведутся еще с 2022 года.

"Собственно, еще с 2022 года, когда Беларусь открыла свою границу для российских войск, этому направлению уделяется большое внимание: продолжается инженерное обустройство непосредственно линии границы и создание фортификационных укреплений по всей протяженности границы с Беларусью", — отметил Демченко, передает Укринформ.

Он добавил, что украинские военные также обустраивают минно-взрывные заграждения на наиболее угрожающих участках, чтобы сделать невозможным продвижение техники в случае эскалации.

"В целом граница с Беларусью до сих пор остается зоной риска, откуда Россия или Беларусь, если поддастся давлению РФ, может более масштабно присоединиться к войне, развязанной страной-террористкой против Украины. Также белорусская сторона собственными силами и средствами может пытаться дестабилизировать ситуацию или совершать другие действия", — добавил представитель ГПСУ.

Почему Беларуси невыгодно воевать против Украины

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что реальных предпосылок для наступления с севера пока нет. По его словам, Лукашенко осознает все последствия прямого втягивания Беларуси в войну против Украины и будет пытаться избежать такого сценария.

"Лукашенко — бандит и диктатор, но не идиот", — заявил он в интервью РБК-Украина.

Загородний подчеркнул, что лидер Беларуси хорошо понимает риски для экономики и собственной власти в случае эскалации. Ведь, как отметил эксперт, ключевые объекты инфраструктуры, в частности Мозырский НПЗ и предприятия калийной отрасли, расположены близко к украинской границе и могут оказаться под угрозой.

"Он знает, сколько лететь до Мозырского НПЗ — сто километров от границы с Украиной. Можно сразу все потерять, на чем он зарабатывает", — пояснил политтехнолог.

В то же время эксперт считает, что Минск может продолжать демонстрировать имитацию подготовки к войне для политического торга с Кремлем и получения финансовой поддержки из РФ.

О личности: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

