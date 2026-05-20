Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

Дарья Пшеничник
20 мая 2026, 23:04
Избавиться от этих вредителей, как оказывается, можно с помощью одного простого растения.
Клещ, крот
Как отпугнуть кротов и клещей с участка / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какое растение отпугивает кротов и клещей
  • Как еще можно усилить его действие

Кроты и клещи способны испортить даже самый аккуратный газон, а вторые представляют еще и реальную опасность для людей и животных. Но оказывается, что сдержать этих вредителей может простое огородное растение — хрен, который вновь набирает популярность как природный защитник сада.

Хрен, известный нам прежде всего как острая приправа к праздничным блюдам, все чаще рассматривают как эффективный способ уменьшить активность кротов, клещей и мелких грызунов. Издание Zielona Interia отмечает, что растение выносливо, быстро разрастается и не требует сложного ухода, поэтому может служить естественным барьером в течение всего сезона.

Почему хрен отпугивает вредителей

Хрен принадлежит к семейству капустных и образует высокие, плотные кусты с крупными листьями. Его корень — длинный, толстый и чрезвычайно ароматный. Именно в нем содержатся соединения, создающие резкий запах, который и становится проблемой для нежелательных гостей.

Корни и листья выделяют изотиоцианаты и горчичные масла — летучие вещества с интенсивным раздражающим ароматом. Кроты, ориентирующиеся преимущественно на обоняние, избегают таких мест. Клещи реагируют аналогично: они не переносят серосодержащих соединений, которые накапливаются вокруг растения.

На практике это означает, что посаженный вдоль границ участка или возле газона хрен может заметно снизить активность вредителей. Это не абсолютная защита, но действенный природный способ снизить риски.

Где и как высаживать хрен

Хрен неприхотлив: хорошо растет даже на бедной почве, хотя лучше всего чувствует себя на плодородных и слегка влажных участках. Он выдерживает сильные морозы и очень рано просыпается весной, поэтому работает как "живой щит" почти весь сезон.

Чаще всего его высаживают вдоль ограды, по краям участка или рядом с зонами отдыха. Саженцы размещают под углом 30–45 градусов, оставляя часть корня над поверхностью, а между растениями выдерживают расстояние 30–40 см. Из-за быстрого разрастания многие садоводы ограничивают корневую систему барьерами.

Как усилить эффект

Некоторые хозяева используют хрен не только как растение, но и как основу для натуральных средств. Измельченные листья или корень настаивают в воде несколько часов и опрыскивают территорию возле террасы или дорожек — там, где клещи встречаются чаще всего. Для борьбы с кротами интенсивный отвар иногда заливают непосредственно в норы, надеясь, что резкий запах заставит животных уйти.

Хрен не заменяет полноценных методов борьбы с вредителями, но может стать эффективным природным дополнением, которое работает без химии и лишних усилий.

Об источнике: Zielona Interia

Zielona Interia — это ведущий польский экопортал, который сочетает глобальные новости о климате и природе с практическими советами для дома. Сайт предлагает актуальную информацию об экологии, энергетике и защите животных, а также полезные лайфхаки по натуральному уходу за садом, огородом и бытом. Это один из самых популярных ресурсов Польши для тех, кто интересуется природой и экологическим образом жизни.

клещ огород сад
