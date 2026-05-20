Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

Юрий Берендий
20 мая 2026, 19:41
Зеленский сообщил об угрозе со стороны Белорусского и Брянского направлений, которые Россия может использовать для наступления на север Украины.
Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера — что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

О чем идет речь в материале:

  • Россия рассматривает сценарий наступления на Черниговско-Киевском направлении
  • Украина усиливает северную оборону и принимает превентивные меры
  • Последствия для Беларуси в случае втягивания в войну будут значительными

Российские оккупационные войска готовят новое наступление на территорию Украины с северного направления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, которое транслировал Офис президента Украины.

По словам Владимира Зеленского, сегодня на заседании Ставки вместе с представителями военных структур, разведки, СБУ и МИД обсудили ситуацию на Белорусском и Брянском направлениях.

"Именно оттуда россияне рассматривают сценарий дополнительных атак на Украину в северных регионах, на нашем Черниговско-Киевском направлении", — отметил он

Президент сообщил, что уже принимаются меры для усиления обороны на этом направлении, а военному командованию даны соответствующие поручения. Отдельно также осуществляются превентивные действия как в отношении Беларуси, так и в отношении отдельных районов России, откуда потенциально может исходить угроза.

Зеленский также подчеркнул важность активной работы МИД Украины, отметив, что дипломатическое давление на Беларусь необходимо усиливать и активнее координировать эти усилия с международными партнерами.

"Честно говоря, уже надоело, что постоянно существует такая угроза для Украины, что россияне в какой-то момент могут втянуть Беларусь в расширение войны. Там должны понимать, что последствия для них будут значительными. Дополнительные задачи в отношении этой угрозы есть у нашей разведки, пока не публичные задачи. Отдельно, что касается российской территории, у нас тоже есть конкретные возможности реагировать на любую угрозу", — подытожил он.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Каков сценарий угрозы со стороны Беларуси для Украины

Как писал Главред, военный эксперт Роман Свитан заявил, что на данный момент армия Беларуси не представляет реальной угрозы для Украины из-за ограниченной численности и отсутствия подготовки к наступательным операциям.

В то же время он отметил, что более серьезный риск может заключаться в возможном проникновении российских спецслужб в среднее управленческое звено белорусских военных структур.

"Часть рот или взводов, или ДРГ могут выполнить задачу по расшатыванию ситуации – втянуть армию Беларуси в противостояние с Украиной", – сказал он в эфире 24 канала.

Также полковник запаса ВСУ подчеркнул, что Украине следует осторожно реагировать на потенциальные провокации со стороны Беларуси. Свитан не исключает, что они могут быть организованы не официальными властями Минска, а российскими спецслужбами.

Угроза со стороны Беларуси – последние новости по теме

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее предупреждал о планах российского Генштаба по наступательным операциям с территории Беларуси, из-за которых линия фронта может существенно расшириться. В Генштабе не исключают локальных провокаций у границы. Украинская разведка уже отслеживает активность на северном направлении.

Как ранее сообщал Главред, Россия и Беларусь начали масштабные ядерные учения с привлечением авиации и флота, в которых участвуют более 64 тысяч военных и стратегические ракетоносцы. В МИД Украины подчеркнули, что такие маневры создают беспрецедентный вызов для системы глобальной безопасности и являются частью ядерного шантажа Кремля.

Отметим, что мониторинговые каналы уже фиксировали переброску в Беларусь российских МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты. Из-за приближения российской авиации к границам Украины воздушные тревоги могут звучать значительно чаще. Учения вблизи украинской границы продлятся как минимум до 30 мая.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

