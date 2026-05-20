"Путешественник во времени" показал будущее: Третья мировая близко

Автор вирусных роликов утверждает, что показал Землю после Третьей мировой войны. Пустые города и разрушенные здания напугали зрителей.

Мужчина утверждает, что оказался в 2050 году и увидел последствия глобального конфликта / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@unknown.path31

Самопровозглашенный путешественник во времени вызвал бурные обсуждения в соцсетях после публикации серии видео, в которых он якобы показывает мир после Третьей мировой войны.

На фоне растущей напряженности вокруг Ормузского пролива ролики с мрачными кадрами разрушенных городов и заброшенной техники быстро стали вирусными в TikTok. Автор аккаунта под ником @unknown.path31 утверждает, что оказался в 2050 году и увидел последствия глобального конфликта.

Разрушенный Париж и пустые улицы

В одном из видео мужчина показывает покрытую ржавчиной Эйфелеву башню в опустевшем Париже. По его словам, улицы города заросли травой, а знаменитый собор Нотр-Дам выглядит "старым и серым". Камера показывает разрушенные здания и пустые дороги, где не видно ни одного человека.

Рассказчик утверждает, что после войны мегаполисы оказались заброшенными, а природа постепенно начала поглощать города.

Заброшенный аэродром и ржавеющие самолеты

В другой части ролика автор заявляет, что находится на российском военном аэродроме в 2050 году. На кадрах видны ржавеющие самолеты, поврежденные корпуса и пустынная взлетная полоса.

Блогер утверждает, что побывал на российском военном аэродроме в 2050 году / Фото: tiktok.com/@unknown.path31

По словам мужчины, после глобального конфликта многие военные объекты оказались полностью заброшены. Он описывает увиденное как "мир, в котором остался только ветер".

Пользователи заметили использование ИИ

Несмотря на популярность роликов, многие зрители заметили признаки контента, созданного искусственным интеллектом. Ранее этот же аккаунт публиковал видео с "ожившими" историческими личностями, включая Авраама Линкольна и Майкла Джексона.

Это усилило сомнения пользователей в правдивости новых кадров. Однако видео продолжают стремительно набирать просмотры и комментарии.

TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

