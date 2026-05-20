Уличный кот ежедневно запрыгивает на кассу в магазине: причина тронула тысячи человек

В соцсетях набирает популярность видео с бездомным котом из Турции, который ежедневно приходит к кассиру магазина. Как выяснилось, делает четвероногий это не просто так.
Главред узнал, что кот хоть и бездомный, но у него есть кличка. Его зовут Шакир. Он каждый день запрыгивает на кассу, чтобы обнять кассира, пишет Sozoo Today.
Объятия с продавцом Ферхатом стали ритуалом для кота. Так он выражает ему благодарность за то, что ранее мужчина его нашел и выкормил. С тех пор кот является "постоянным клиентом" в магазине.
Ферхат отметил, что у Шакира есть все прививки и он заходит в магазин, где не продаются продукты питания. Поэтому никаких нарушений в таких визитах четвероногого нет.
Смотрите видео, как кот приходит обниматься с кассиром:
Об источнике: Sozoo Today
Sozoo Today — медиаплатформа, которая с 2021 года публикует краткие и легкие новости о мировых событиях, политике, бизнесе, технологиях и развлечениях. В соцсетях за медиа следит более 200 тысяч пользователей.
