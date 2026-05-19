Дочь Кличко не называет свою маму Хайден Пенетьерри "мамой": что случилось

11-летняя дочь бывшей девушки украинского боксера Владимира Кличко Хейден Панеттьери, Кая, называет свою маму "Бритни" в честь одной из культовых ролей актрисы.
Об как она рассказала в понедельник в программе "CBS Mornings", - пишет Page Six.
В первый раз, когда девочка так сказала, "Панеттьер потребовалась секунда", чтобы понять, что Кая имеет в виду свою героиню из фильма "Добейся успеха", Бритни Аллен.
"Я поняла, что она говорит о "Добейся успеха", потому что её друзья — фанаты этого фильма", — рассказала 36-летняя звезда сериала "Нэшвилл" Гейл Кинг.
"Я подумала: "О боже!" — вспоминала Панеттьер, прежде чем восторженно добавить, что теперь Кая хочет, чтобы она "общалась по Zoom со своими друзьями".
Номинантка на "Золотой глобус" пошутила: "Теперь я крутая!"
Панеттьери поделилась этой историей, описывая свои "прекрасные отношения" с Каей, которая живет в Украине со своим отцом — и бывшим женихом Панеттьери — Владимиром Кличко.
"Я летаю туда так часто, как могу", — уточнила звезда сериала "Герои". "Я постоянно общаюсь с ней по FaceTime. Сейчас ей 11 лет, и она все чаще называет меня мамой".
На прошлой неделе Панеттьери опровергла слухи о том, что она "бросила" малышку, в эмоциональном эпизоде подкаста Джея Шетти "On Purpose".
Панеттьери отказалась от опеки над Каей в 2018 году.
Бывшая звезда мыльных опер настаивала на том, что утверждение о том, что она "просто отдала бы своего ребенка и смирилась бы с этим, душераздирающе" и "далеко от истины".
О персоне: Хайден Панетьерри
Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
У бывшей пары есть дочь — Кайя-Евдокия Кличко
